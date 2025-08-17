Încă un politician care primește bani de chirie, deși deține propriul apartament

Autor: Dan Stan
Duminica, 17 August 2025, ora 08:42
5005 citiri
Încă un politician care primește bani de chirie, deși deține propriul apartament
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor / FOTO captură video Facebook /Dragoș Pîslaru

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a primit în 2025 suma de 7.405 euro pentru deplasări la Bruxelles, potrivit OficiulDeȘtiri.ro. Din această sumă, 3.600 de euro au fost decontați pentru cazare.

Conform ultimei declarații de avere publicate pe site-ul ministerului, Pîslaru a contractat un credit de 630.000 de euro de la KBC Brussels pentru achiziția unei case de 225 metri pătrați în Belgia.

Cu toate acestea, ministrul a beneficiat de deconturi pentru cazare în toate cele cinci deplasări efectuate în interes de serviciu. Potrivit sursei citate, deplasările au vizat întâlniri la Comisia Europeană, în principal pe teme legate de PNRR. Documentul mai arată că, deși întâlnirile sunt programate lunea, Pîslaru pleacă spre Bruxelles vinerea.

Mulți alți politicieni-proprietari au primit bani de la stat pentru chirie

În trecut, doi miniștri din Guvernul Cioloș - Dragoș Tudorache și Cristiana Palmer au primit bani de la stat pentru chirie, deși aveau imobile în București. Purtătorul de cuvânt Liviu Iolu a explicat la acea vreme că politicienii respectivi aveau apartamentele personale indisponibile, pentru că erau deja închiriate. Practic, oficialii primeau și banii din chirie, de la persoane fizice sau juridice, dar și de la stat.

Un alt politician vizat de o astfel de controversă a fost Mugur Mihăescu. Deputatul AUR a primit bani pentru cazare în București, deși are casă în Ilfov. Actorul a declarat că a fost o „greșeală” și a renunțat la aceste sume.

Premierul Bolojan, implicat într-un scandal similar

Într-un scandal similar a fost implicat chiar șeful guvernului. La data de 27 iulie 2025, un document în care premierul Ilie Bolojan a cerut decontarea banilor de chirie de la Senatul României, a apărut în spațiul public - deși liderul PNL locuiește gratis, într-o locuință de protocol pusă la dispoziție de RA-PPS, într-o zonă de lux a Capitalei, pe strada Nikolai Gogol.

Totuși, Bolojan nu a încasat această sumă în calitate de premier, ci doar în perioada în care a fost președinte al Senatului. Când a ajuns la Palatul Victoria și a primit casa RA-PPS, Bolojan a făcut cerere de renunțare la suma destinată chiriei. Bolojan, senator de Bihor, cel mai probabil a închiriat o locuință în București, din calitatea sa de senator, ales în decembrie 2024.

