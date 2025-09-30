Ministrul Investițiilor anunță că s-au încărcat cardurile pentru cei peste un milion de beneficiari din programul "Sprijin pentru România"

Autor: Mihai Diac
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 19:08
335 citiri
Ministrul Investițiilor anunță că s-au încărcat cardurile pentru cei peste un milion de beneficiari din programul "Sprijin pentru România"
Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru - Foto: Facebook / Dragoș Pîslaru

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că s-au încărcat banii pe cardurile sociale atribuite celor 1,1 milioane de beneficiari ai programului "Sprijin pentru România".

Ministrul a transmis această informație printr-un mesaj postat pe Facebook în ziua de 30 septembrie 2025.

Banii încărcați pe aceste carduri sunt destinați cumpărării de alimente și mese calde.

Cu toate acestea, "avem mult prea mulți oameni aflați într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere material", semnalează ministrul Pîslaru. Din acest motiv, potrivit ministrului, începând din anul 2026, statul le va oferi acestor beneficiari servicii comunitare integrate, care vor include asistență socială, educație, sănătate, consiliere și oferte de locuri de muncă.

Ministru din cabinetul Bolojan, dezvăluiri despre cum s-a ajuns la deficitul uriaș. "S-a mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic"
Ministru din cabinetul Bolojan, dezvăluiri despre cum s-a ajuns la deficitul uriaș. "S-a mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic"
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat joi, 25 septembrie, despre minciuna privind deficitul, că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau...
"Aș paria că în trei ani Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene", anunță președintele Nicușor Dan
"Aș paria că în trei ani Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene", anunță președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, 30 septembrie 2025, la Timișoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există...
#dragos pislaru, #ministerul investitiilor si proiectelor europene, #ministerul investitiilor, #carduri, #indemnizatie sociala pentru pensionari , #saracie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
ObservatorNews.ro
O familie cu doi copii, ucisa de o drona ruseasca in regiunea Sumi. Mama era insarcinata cu gemeni
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia taie din cheltuielile pentru armată, dar pompează bani în propagandă în 2026
  2. Festivalul Strada de C'Arte 2025 Complexul Educațional Laude-Reut la Biblioteca Centrală Universitară
  3. Se suspendă circulația feroviară între Constanța și Mangalia, timp de patru luni. Anunțul CFR Călători pentru navetiști
  4. Care este țara europeană de top pentru pensionare: „una dintre cele mai căutate din Europa” pentru persoanele în vârstă
  5. Nicușor Dan, luat la rost pe străzile Timișoarei. "De ce ne-ați mințit în scris, domnule președinte? Rușine să vă fie!" VIDEO
  6. Jadaritul: mineralul rar din Balcani care ar putea alimenta revoluția mașinilor. De ce este atât de important
  7. Ministrul Investițiilor anunță că s-au încărcat cardurile pentru cei peste un milion de beneficiari din programul "Sprijin pentru România"
  8. Rusia extinde cel mai mare crematoriu din Europa
  9. Trump, obsedat de premiul Nobel. A prezis că nu-l va primi și știe și de ce. "Îl vor acorda unui tip care a scris o carte despre mintea lui Donald Trump"
  10. Momentul în care două camioane şi un autoturism sunt mistuite de flăcări uriașe, în Mehedinţi. Cele trei vehicule au fost implicate într-un accident înainte să ia foc VIDEO