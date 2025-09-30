Ministrul Investițiilor anunță că s-au încărcat cardurile pentru cei peste un milion de beneficiari din programul "Sprijin pentru România"

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că s-au încărcat banii pe cardurile sociale atribuite celor 1,1 milioane de beneficiari ai programului "Sprijin pentru România".

Ministrul a transmis această informație printr-un mesaj postat pe Facebook în ziua de 30 septembrie 2025.

Banii încărcați pe aceste carduri sunt destinați cumpărării de alimente și mese calde.

Cu toate acestea, "avem mult prea mulți oameni aflați într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere material", semnalează ministrul Pîslaru. Din acest motiv, potrivit ministrului, începând din anul 2026, statul le va oferi acestor beneficiari servicii comunitare integrate, care vor include asistență socială, educație, sănătate, consiliere și oferte de locuri de muncă.

