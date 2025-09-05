Cum l-au amenințat subordonații pe ministrul Investițiilor, după ce le-a cerut să nu mai vină în șlapi la serviciu. "S-au simțit lezați. Nu-mi pare rău"

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, și-a înștiințat în scris subordonații că au obligația să fie îmbrăcați decent la serviciu.

Ministrul a explicat că a ajuns să transmită această dispoziție internă după ce chiar unii angajați i-au semnalat problema ținutei, prin intermediul unor formulare de feedback.

"Am avut formulare de feedback din partea colegilor: lumea se îmbracă uneori ca la un meci de fotbal. Nu vreau să spun de șlapi, dar nu vii la birou de parcă mergi la colțul străzii să îți iei câteva lucruri. E o chestiune de respect reciproc. Nu cer costum și cravată, dar să fii îmbrăcat decent. E absolut firesc. Nu e vorba de uniformă sau de un cod vestimentar impus, ci de faptul că nu poți să vii în șlapi sau ca la piață la birou. Suntem într-o instituție publică - vii îmbrăcat profesionist", a subliniat ministrul Pîslaru.

La scurt timp după ce a făcut publică cererea către subordonați, Dragoș Pîslaru spune că a primit amenințări. El a anunțat vineri, 5 septembrie, acest lucru, printr-o postare pe Facebook.

În prima parte a postării, Pîslaru a reiterat ceea ce le-a transmis angajaților ministerului.

Ce le-a cerut Pîslaru subordonaților

- să nu mai folosească mașinile de serviciu în interes personal și să nu se mai plimbe cu ele prin vacanțe.

- să respecte programul normal de lucru și să nu mai chiulească de la birou.

- să reducă numărul deplasărilor inutile în străinătate pe bani publici.

- să transmită documentele în format digital, ca să salvăm timp și hârtie.

Vineri, 5 septembrie, Pîslaru spune că "mi-am permis „aroganța” să le cer să respecte o ținută vestimentară decentă, așa cum scrie deja în Regulamentul intern al instituției, aprobat în ianuarie 2025.

Altfel spus, să venim la serviciu îmbrăcați decent, din respect față de oamenii care ne plătesc salariile. Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcați de plajă sau ca la piață".

El a afirmat, apoi, că "marea lor majoritate în mod evident respectă deja aceste prevederi și le sunt recunoscător, însă ca în mai toate instituțiile există și câțiva „speciali” — oameni care se cred „mai egali” decât ceilalți. Așa că le-am reiterat negru pe alb aceste reguli de bun simț și de respect".

În finalul postării sale, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a spus că unii dintre "speciali" l-au amenințat deja cu "un drept la replică".

"Înțeleg că o mică parte dintre ei s-au simțit lezați că îi defăimez și că vor emite un drept la replică.

Voiam doar să îi anunț public că nu-mi pare rău", a scris ministrul pe rețeaua socială.

