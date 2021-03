Europarlamentar USRPLUS, ironie la adresa Ministerului Apararii care a publicat parolele unui call center al armatei

"Culmea securitatii cibernetice: sa ai centrul european de cybersecurity in Romania si tu sa stai cu parolele scrise pe tabla", a scris Dragos Pislaru."Omul e mai "old school"!", sau "Acest centru european de cybersecurity trebuie sa isi ia si ei tabla", sunt cateva din raspunsurile celor care au continuat seria de ironii la adresa acestei erori. Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a publicat marti, 23 martie, pe Facebook mai multe fotografii printre care si una in care apar mai multe parole, remarcandu-se unele de acces la o videoconferinta, la un laptop, dar si la o adresa de e-mail.Fotografia cu pricina a fost stearsa de pe contul de Facebook al ministrului in cateva ore, in schimb ea a supravietuit pe reteaua de socializare dupa ce a fost descarcata si incarcata din nou de Ana Poenariu, jurnalista la Rise Project, si preluata de mai multe persoane.