"Las aici diplomele mele". Încă un ministru din Cabinetul Bolojan și-a postat diplomele pe Facebook. A făcut-o la o zi după premier FOTO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 19:33
92 citiri
Încă un ministru din Cabinetul Bolojan și-a postat diplomele pe Facebook FOTO Facebook/Dragoș Pîslaru

"După zeci de ani în care mulți impostori s-au perindat în funcții publice, e normal, din păcate, să fim sceptici cu cei care iau decizii în numele nostru", a scris vineri, 24 octombrie, pe Facebook, Dragoș Pîslaru.

În postarea sa, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a introdus și diplomele școlilor pe care le-a urmat, în gest de solidaritate față de premierul Ilie Bolojan, care a făcut acest lucru joi, 23 octombrie, dar și pentru "a salva timp pentru alte investigații de acest fel".

"Pentru a înlătura suspiciunile apărute prin presă, prim-ministrul Ilie Bolojan și-a publicat ieri diplomele de facultate.

În spirit de solidaritate față de demersul său și pentru a salva timp pentru alte investigații de acest fel, las aici diplomele mele academice", a scris Pîslaru pe rețeaua de socializare.

"Oamenii politici trebuie sa fie nu doar competenți, ci și cinstiți si transparenți.

Doar prin transparență, profesionalism și rezultate concrete vom reuși să reclădim încrederea în societatea noastră", a conchis ministrul.

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat public joi, 23 octombrie, printr-o postare pe Facebook, după apariția unor informații în presă referitoare la parcursul său educațional. Șeful Executivului a explicat detaliat circumstanțele în care și-a început studiile universitare, dar și durata acestora, în contextul reglementărilor existente la finalul anilor ’80.

Reacția a venit în contextul unui articol publicat de cotidianul Libertatea, care ridica semne de întrebare cu privire la durata studiilor universitare urmate de Ilie Bolojan, menționând că Facultatea de Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara avea, din 1957, o durată de cinci ani.

