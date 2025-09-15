Ministrul Investițiilor l-a demis pe directorul care a fost la cursuri de calificare pe Coasta de Azur pe banii statului. Pîslaru: "O să decid ce fac și cu ceilalţi"

Adrian Silviu Ancuţa, directorul unei structuri din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a fost demis oficial după ce a pregătit o plecare la training cu câte 15 persoane pentru două sesiuni, una pe Coasta de Azur, la Nisa, iar cealaltă la Larnaca, în Cipru, cheltuielile totale pentru 30 de persoane fiind de 535.000 lei.

Ministrul Dragoș Pîslaru i-a semnat demiterea și a anunțat că nici ceilalți 7 funcționari care s-au dus pentru cursuri de calificare în Franța și Cipru nu scapă, scrie antena3.ro.

Corpul de Control al ministrului este acum în plină anchetă și, în funcție de rezultatul verificărilor, cei șapte vor afla și ei dacă vor fi nevoiți să-și caute un alt loc de muncă.

Când s-a întors de pe Coasta de Azur, Adrian Ancuţa știa deja că a fost demis, iar la conducerea instituției a fost numit un alt director.

„Domnul Ancuţa v-a zis și ce training a făcut pe Coasta de Azur, bănuiesc că l-ați întrebat. Nu, nu am nevoie de detaliile respective pentru că am obținut toate informațiile din achiziția pe care domnia sa a făcut-o”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru sursa citată.

Pîslaru, cel care a decis, de altfel, demiterea directorului Ancuţa, a trimis Corpul de Control la instituție, iar inspectorii săi urmează să afle cum s-au pregătit funcționarii, într-o destinație de lux, pe banii statului. Cele două traininguri, în Larnaca și pe Coasta de Azur, au costat peste 500 de mii de lei, în jur de 100 de mii de euro.

„Aștept rezultatul acestei analize și, în urma acestei analize, decid și ce fac cu ceilalți 7 angajați care au plecat luându-și concediu”, a mai declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

