Dragos Pislaru il ironizeaza pe Nicusor Dan pe tema bugetului Capitalei: Nu fi ca Ion. Discuta cu Maria

Reactia lui Pislaru pe Facebook vine dupa ce miercuri, 28 aprilie, bugetul Capitalei, propus de catre primarul Nicusor Dan, nu a primit votul consilierilor USR -PLUS.Eurodeputatul a facut aceeasi analogie si ieri, intr-o interventie la Digi24."Ion si Maria au trei copii. Au o discutie, asa cum avem in orice gospodarie, asupra bugetului familiei.Si Maria ii spune lui Ion: 'Mai, Ioane, uite, avem nevoie sa punem niste bani deoparte pentru sanatatea celui mic, ca nu se simte bine, avem nevoie de bani de rechizite pentru cel mijlociu si avem nevoie, dar mare, mare nevoie, sa nu murim de foame. Sa mancam zi de zi. Da?'.Bun... Ion ii spune: 'Marie, stai linistita, anul asta o sa vand covoarele din pod, o sa inchiriez roaba la vecinul ca sa o foloseasca si, bineinteles, ma bazez pe niste bani de la tusa Aurica, ca sigur imi da bani'.Dar Maria ii spune: 'Mai Ioane, ultimii doi ani de zile mi-ai tot zis acelasi lucru. Mi-ai spus ca primesti bani din toate sursele astea ale tale si nu i-ai primit. Si atunci te intreb, Ioane, de ce vrei tu acum sa platesti avans la masina si sa il tocmesti si pe Ghita mesterul sa renoveze in baie?'.Si Maria il mai intreaba pe Ion: 'Ioane, am inteles ca ti-ai facut calcule, arata-mi si mie calculele alea pe care le-ai facut, de unde iti vin bani de la matusa Aurica, din vanzarea de covoare si din inchirierea roabei?'.Si Ion ii zice: 'Marie, nu-i treaba ta, stai tu la cratita acolo la tine, ca eu stiu mai bine cum e cu bugetele in casa'.Cam asta este povestea bugetului Capitalei care nu a fost votat astazi. Si vin si va intreb: Voi ce ati face in locul Mariei?Sa aveti nevoie de mancare pentru a hrani copiii, de rechizite, adica educatie, de a asigura sistemul de sanatate, si sa nu stiti cu ce bani sa obtineti toate astea? L-ati crede pe Ion, ca zice ca asa sunt lucrurile, cand veniturile astea de 2 miliarde nu au fost realizate in ultimii doi ani de zile?Intr-o familie trainica, fie ea si politica, sarcinile si responsabilitatile se impart intre membrii familiei, iar deciziile privind bugetul se discuta si se iau impreuna, indiferent de gen sau culoarea politica. Ca Marie in gospodaria noastra, trebuie sa intelegem ce se intampla cu banii familiei, asigurandu-ne ca toti copiii sai au ce manca, au acces la educatie si sanatate", a declarat ieri Dragos Pislaru.Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri, 28 aprilie, in sedinta Consiliului General al municipiului Bucuresti, inregistrandu-se 17 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 14 abtineri.Reprezentanti din CGMB sustin ca daca problemna bugetului nu se rezolva in timp util, Primaria Municipiului Bucuresti risca sa intre in incapacitate de plata.