Europarlamentar USR-PLUS: "Muncitorii romani platesc cu 55 de lire in plus fata de alti cetateni UE la obtinerea vizei in Marea Britanie"

"Site-ul guvernului britanic a fost actualizat zilele trecute cu informatia relativa la obtinerea vizei pentru muncitorii sezonieri. Nimic iesit din comun pana aici. Dar imediat ce ajungi la paragraful referitor la taxe, iti sare in ochi un detaliu: o reducere de 55 de lire pentru cetatenii anumitor state. Ei bine, Romania nu se afla pe acea lista, ceea ce inseamna ca cetatenii romani vor plati cu 55 de lire mai mult decat polonezii, spaniolii sau croatii daca isi doresc sa devina muncitori sezonieri in Regatul Unit", scrie acesta pe Facebook Pislaru spune ca s-a adresat deja Consulatului Romaniei din Londra, ministrului britanic al Muncii Mims Davies, si a inaintat o intrebare scrisa Comisiei Europene."Voi verifica informatia cu ministrul Aurescu, urmand sa revin aici cu clarificari imediat ce aflam care este, de fapt, motivul pentru care romanii trebuie sa plateasca, astazi, 55 de lire mai mult decat alti cetateni europeni pentru acelasi serviciu", a adaugat acesta."Nu trebuie sa acceptam astfel de masuri, la prima vedere clar discriminatorii, mai ales in contextul in care muncitorii romanii sunt un aport substantial pentru economia britanica. Ei mentin in viata sectoare importante, iar in timpul pandemiei multi au fost in prima linie de risc. Felul in care sunt rasplatiti acum nu este tocmai cel mai corect", a mai scris pe Facebook europarlamentarul roman.CITESTE SI: