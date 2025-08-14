Dragoș Pîslaru, clarificări despre PNRR: „Nu se oprește, ci chiar se accelerează”

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 14 August 2025, ora 14:51
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor, anunță termenul pentru reforma pensiilor speciale FOTO captură video Facebook /Dragoș Pîslaru

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pislaru, a transmis, joi, că PNRR nu se oprește, ci chiar se accelerează.

”Vreau să spun din capul locului, pentru că este foarte important de subliniat, că astăzi mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care nu doar că nu se oprește, ci se accelerează cu această ocazie”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru, în conferința de Guvern după ședința de Guvern.

Potrivit acestuia, există un preacord cu Comisia Europeană pentru a aduce claritate inclusiv în spațiul public și în relația între autoritățile publice cu privire la ce rămâne în PNRR.

”Astăzi, iată, am adoptat Memorandumul care confirmă în ședința de Guvern rezultatele acestui preacord. Noua alocare agreată cu Comisia Europeană, vă readuc aminte că este de 21,62 miliarde de euro, din care integral componenta de nerambursabil 13,56 miliarde de euro și 8,06 miliarde euro împrumuturi. Vă spuneam că această securizare integrală a componentei de granturi a fost unul din obiectivele principale de negociere”, a mai declarat ministrul.

”Așa cum vă puteți da seama, orice alocare pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit și pentru acest motiv ne-am limitat la o valoare mai redusă pe componenta împrumuturi. Ceea ce am adoptat în Memorandum este lista integrală a investițiilor și a componentelor din PNRR, astfel încât în acest moment există predictibilitate”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, în luna septembrie, ca urmare a schimburilor oficiale de documente, Comisia Europeană urmează să aprobe noua versiune renegociată, iar pe data de 20 octombrie, în ședința ECOFIN, Consiliul să ofere aprobarea finală.

”Memorandumul servește ca o bază legală intermediară până la momentul în care vom avea confirmarea la nivel de Consiliu”, a adăugat ministrul.

Ministrul explică faptul că se va trece la o monitorizare transparentă: ”Vom avea un tablou de bord pe care Ministerul Investiției și Proiectele Europene îl va lucra împreună cu ministerele de linie, astfel încât, repet, în luna septembrie vom avea o vizibilitate foarte clară pe stadiul de implementare al fiecăruia dintre proiectele rămase, pentru ca în acest an de zile pe care îl avem, până în august 2026, să transformăm PNRR-ul într-o poveste de succes”.

