Doar opt spitale se mai construiesc din cele 24 prinse în PNRR. Cum se mai poate modifica lista

Dragoș Pîslaru spune că opt spitale vor fi realizate cu fonduri din PNRR FOTO captură video Facebook /Dragoș Pîslaru

Doar opt spitale din cele 24 promise inițial vor fi construite prin PNRR până în august 2026, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, precizând că trei dintre ele ar putea fi gata chiar la începutul anului viitor, iar alte nouă unități vor fi finanțate prin Fondul de Coeziune.

Într-un interviu acordat Digi24.ro, ministrul a precizat că alte 9 unități, care pierd finanțarea din PNRR, vor fi realizate totuși cu bani europeni, dar prin alte programe. Lista completă a acestora, mai jos.

„În momentul în care am venit ca Guvern aveam 5 spitale pe care și Comisia Europeană spera că le putem face până la 31 august 2026. Apoi, în negocierile pe care le-am avut, împreună cu domnul ministru Alexandru Rogobete, cerând restrângerea termenelor, avem încă 3 spitale: Spitalul de Urgență Cluj; Spitalul Craiova; Spitalul de Urgență Bistrița; „Agrippa Ionescu” de la Balotești; Spitalul Sibiu; Spitalul „Zerlendi” din București; Spitalul de Inimă de la Târgu Mureș; Spitalul „Sf. Apostol Andrei” de la Constanța; Acestea sunt cele 8 spitale care continuă pe PNRR”, a declarat ministrul Fondurilor Europene.

Ministrul susține că mai sunt alte 9 spitale care ar putea primi finanțare din Fondul de Coeziune, adică un alt program prin care sunt alocate fonduri europene României.

„Vestea cea mai importantă e că proiectele strategice vor putea fi preluate din PNRR pe Coeziune. Am fost la începutul săptămânii trecute la Bruxelles pentru a discuta cu vicepreședinții executivi. Și avem acum undă verde de a trece pe Coeziune proiecte strategice. Există program de sănătate pe Coeziune și vom prelua 9 spitale acolo. Lista lor: Spitalul Gerota din București; Spitalul de la Oradea; Spitalul de la Pitești; Spitalul de la Alba Iulia; Spitalul de la Vaslui; Spitalul de Oncologie Timișoara; Spitalul de la Giurgiu; 2 spitale militare – la Brașov și la Pitești;", a mai spus Pîslaru.

Ministrul spune că 3 din cele opt spitale ar putea fi gata până la începutul anului viitor.

„Cam 3 dintre cele 8 se pot face până în ianuarie. Nu aș vrea să creez așteptări, dar am văzut graficele. Până în primăvară 5 ar trebui să fie gata și apoi, până pe 31 august, următoarele 3 – Zerlendi, Târgu Mureș și Constanța. La noi energia de a-ți pune proiectul pe listă, de a semna un contract, a fost mult mai mare decât de a le și face. Spitalele au fost inițial 32, apoi 24, 23, 19… Au fost tot felul de cifre, de liste vehiculate”, a mai transmis ministrul.

