Dragos Pislaru, "in direct" de la negocierile pentru formarea guvernului: "Fum alb. Suntem pe drumul cel bun pentru o Romanie orientata spre viitor"

Potrivit mesajului postat de Pislaru, cele trei parti implicate in negocierea viitorului program de guvernare s-au inteles asupra primului capitol din lista:"Grupul pentru programul de guvernare a inchis capitolul Digitalizare. Pentru ca secolul... XXI. USR PLUS, PNL si UDMR la aceeasi masa. Am stabilit cadrul de lucru, progresam. Reformam Romania", sustine Cristian Ghinea intr-o postare pe pagina sa de Facebook.Pislaru a revenit apoi cu o noua postare."Fum alb pe primul capitol din Programul comun de Guvernare al coalitiei USRPLUS-PNL-UDMR. Si ce capitol fain pentru o revolutie a bunei guvernari - capitolul legat de digitalizare!!! Suntem pe drumul cel bun pentru o Romanie orientata spre viitor", scrie Pislaru in mesajul de pe Facebook. Delegatiile PNL, USR-PLUS si UDMR s-au intalnit oficial sambata, 12 decembrie, pentru a negocia formarea unei majoritati parlamentare care sa dea votul de investitura asupra unui Guvern a carui structura si componenta se vor afla pe agenda discutiilor, alaturi de impartirea sefiei Camerei Deputatilor si Senatului.Cele trei formatiuni ar trebui sa clarfice toate aceste aspecte pana luni, 14 decembrie, cand presedintele a anuntat consultari cu partidele care au obtinut mandate parlamentare in urma alegerilor din 6 decembrie, consultari la finalul carora ar urma sa anunte numele premierului, care are apoi la dispozitie 10 zile pentru a merge in Parlament cu o echipa guvernamentala si cu un program de guvernare.