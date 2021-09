Dragoș Pîslaru: „Terenuri de fotbal construite în pantă, becuri de 2.000 de euro. Asta a însemnat PNDL 1 și 2, asta înseamnă PNDL 3 acum”

USR PLUS susţine că asupra secretarilor de stat de la PNL s-ar face presiuni să participe la şedinţa de guvern

„Terenuri de fotbal construite în pantă în Bihor.Toalete de 80.000 euro la o școală din Teleorman.Becuri de 2.000 euro într-un cătun din Tulcea.Asfalt turnat direct pe pământ în Vrancea.Asta a însemnat PNDL 1 și 2, asta înseamnă PNDL 3 acum. Indiferent că-l denumim Anghel Saligny sau Mihai Eminescu , PNDL înseamnă bani alocați discreționar pe interese politice și lucrări făcute prost pentru care nu răspunde nimeni.Am propus o serie de amendamente clare, care să permită transparență, control adecvat, prioritizare, eficiență. Lucruri clare, care să permită românilor să înțeleagă pe ce se dau banii și de ce. Proces similar de evaluare, implementare, monitorizare și control similar celui folosit pentru fondurile europene, cu simplificările necesare, dar păstrând principiile.Bugetare defalcată, criterii obiective de eligibilitate, stabilirea de cofinantare, decontare pe bază de standarde de cost. Alocare de investiții pe bază de evaluare rezultată din punctaj și nu pe bază de listă aprobată de ministrul Dezvoltării. Transparență prin crearea unui sistem informatic, public, care să cuprindă toate informațiile legate de proiect (punctaj, contractor, durată, stadiu de execuție și plăți, etc.).Avem nevoie de bani pentru a dezvolta România. Am negociat la Bruxelles un nivel fără precedent de resurse pentru România. Atât prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, unde chiar eu am negociat în calitate de raportor, cât și prin Politica de Coeziune – Programele Operaționale.Spre deosebire de PNDL, fondurile europene prevăd măsuri clare pentru monitorizarea și controlul calității lucrărilor. Spre deosebire de PNDL, banii europeni nu se pot fura. Dacă vrem să mai suplimentăm cu bani naționali, ar trebui să îi cheltuim la fel de judicios.Trebuie să modernizăm România și ne dorim foarte mult să facem asta.Însă asta nu se va întâmpla niciodată aruncând banii românilor către clientela politică. PLUS nu poate gira o reeditare al acestui tun din buget, din banii strânși din taxele plătite de români!”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook USR PLUS susţine că asupra secretarilor de stat de la PNL din ministerele conduse de reprezentanţii Uniunii s-ar face presiuni pentru a participa la şedinţa de guvern de miercuri seară.USR PLUS transmite prin intermediul unui comunicat că reprezentarea unui minister poate fi delegată doar de către ministru, prin ordin scris."USR PLUS ia act de ameninţările asupra secretarilor de stat PNL din ministerele conduse de miniştri USR PLUS de a se prezenta la şedinţa de guvern. Reprezentarea unui minister, conform legii, este atributul ministrului şi poate fi delegată doar de către acesta prin ordin scris. Facem apel la şeful Executivului să nu pună oamenii în situaţia de a încălca legea prin uzurparea de calităţi oficiale", precizează Uniunea.USR PLUS a decis că nu va participa la şedinţa de guvern de la ora 19,00, a anunţat, miercuri, vicepremierul Dan Barna , copreşedintele formaţiunii. El a spus că USR PLUS a decis convocarea unei şedinţe a coaliţiei de guvernare pentru joi, de la ora 10,00."Evenimentele politice din şedinţa de guvern şi declaraţiile care au urmat arată cât de important este un astfel de program pentru România şi cât de importantă este, în egală măsură, funcţionarea acestei coaliţii. Fapt pentru care am discutat cu colegii din conducerea partidului şi am decis să nu participăm în această seară la şedinţa de guvern prevăzută la ora 19,00 şi să convocăm mâine dimineaţă, la ora 10,00, o şedinţă a coaliţiei, pentru că trebuie să luăm o decizie şi despre acest program ("Anghel Saligny" - n.r.) şi despre modalitatea în care putem să mergem mai departe. În acest context, şedinţa coaliţiei de mâine dimineaţă va fi cea care va defini cum vom proceda în continuare, în această seară urmând să avem, bineînţeles, o şedinţă a Biroului Naţional", a afirmat Barna la Parlament.Potrivit reprezentanţilor Guvernului, şedinţa de la Palatul Victoria stabilită pentru ora 19,00 se desfăşoară conform programului anunţat iniţial.