Ministrul Dragoș Pîslaru, în vizită la Bruxelles pentru a discuta despre fondurile pe care le poate lua România în anii următori: „Este vorba despre 600 de milioane de euro”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că face o vizită la Bruxelles pentru a discuta despre fondurile de care România va beneficia în anii următori.

”Zbor astăzi spre Bruxelles, pentru o vizită de lucru importantă pe marginea fondurilor de care România va beneficia în anii următori. Voi avea întâlniri la cel mai înalt nivel cu doamna Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, cu domnul Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, precum și cu doamna Roxana Mânzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pe portofoliul oameni, competență și pregătire. Sunt discuții esențiale pentru viitorul fondurilor europene și pentru locul României în viitorul cadru financiar multianual”, a scris, duminică, pe Facebook, Dragoș Pîslaru.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că, luni, va purta negocieri cu reprezentanții statelor donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru viitorul granturilor norvegiene și SEE.

”Este vorba de o nouă alocare de aproximativ 600 milioane euro, bani care vor finanța proiecte importante de dezvoltare și reducere a disparităților în România. Fiecare euro pe care îl atragem pentru România trebuie să se transforme în școli mai bune, spitale mai curate, infrastructură modernă și comunități mai prospere”, a mai transmis ministrul.

Ads