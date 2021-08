Cum a primit Dragoș Săvulescu 50 de milioane de euro de la Primăria Capitalei, chiar înainte de fuga din țară

Cum a obtinut afaceristul Dragos Savulescu 50 milioane de euro pentru 5 ha in Parcul Verdi

Oferta de deschidere

De ce a scazut pretul

Cum explica Primaria

Firea se apara cu grila notarială

Ce se întâmplă acum cu Parcul Verdi

Milionarul Dragos Savulescu , condamnat la 5 ani si jumatate de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale din Constanta , a primit la începutul anului 2019, de la Gabriela Firea 50 de milioane de euro pentru Parcul Verdi, pe care Primaria Capitalei l-a rascumparat la un pret de aproximativ 10 ori mai mare fata de valoarea de piata a terenului. Dezvaluirea apartinea deputatului USR, Nicusor Dan . Acesta a reamintit modul in care Dragos Savulescu a fost implicat in aceasta desbagubire."In momentul votului in Consiliul General, in septembrie 2018, am atras atentia ca administratia Firea da cel mai mare tun de la instalare, platind un pret exagerat, de 1.080 de euro/mp, pentru un teren incadrat legal ca spatiu verde, pe care proprietarii nu puteau construi decat in limita a 15% din suprafata (restaurante, chioscuri alimentare, alei, obiective cultural-sportive etc).Suma platita de Firea lui Savulescu reprezinta bugetul anual pentru investitii al unor orase ca Brasov, Timisoara, Iasi", sustine Nicusor Dan Deputatul arata ca a sustinut si sustine in continuare rascumpararea de catre municipalitatea a tuturor spatiilor verzi aflate in proprietate privata, dar decizia prin care Gabriela Firea a dat 50 de milioane de euro pentru circa 5 hectare de teren va impiedica realizarea acestui obiectiv."Ridicand pretul la 1.000 euro/mp, vor trebui 2-3 miliarde de euro pentru a rascumpara cele 200 - 300 hectare de spatiu verde aflate in proprietate privata in Bucuresti.Precedentul rascumpararii Parcului Verdi la un pret exagerat va da apa la moara mafiei imobiliare care roieste in jurul Primariei si din care facea parte si Dragos Savulescu, condamnat acum definitiv de justitie pentru afaceri similare in Constanta", epxlica Nicusor Dan.Principalii beneficiari ai tranzactiei sunt milionarul Dragos Savulescu, fost actionar la clubul de fotbal Dinamo Bucuresti, Speranta Budeanu, mama milionarului Radu Budeanu si afaceristul iranian Manochehr Saadati- Sohi. Consiliul General al Capitalei a aprobat în septembrie 2018 achizitionarea a sapte terenuri in suprafata totala de 46.088 metri patrati din Parcul Verdi , la un pret de 1.080 de euro/mp. In total: 49.775.400 euro.Decizia a fost adoptata cu 37 voturi pentru, 3 impotriva si 8 abtineri. Proiectul a fost votat inclusiv de consilierii PNL , iar cele trei voturi impotriva sunt date de consilieri USR Parcul Verdi din Bucuresti a fost retrocedat in urma cu mai multi ani, iar de atunci, spatiul verde este neingrijit, dar in acelasi timp proprietarii nu pot exploata terenurile detinute acolo.Cele doua oferte ale lui SavulescuZiare.com dezvaluie cum s-a purtat in acest caz corespondenta dintre Dragos Savulescu si functionarii Primariei. Proprietarii celor sapte terenuri au fost reprezentati in discutiile cu Primaria Capitalei de Dragos Savulescu. Milionarul este condamnat in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral"- Radu Mazare la 3 ani cu suspendare, proces in care inculpatii sunt acuzati de atribuirea nelegala a unor terenuri, prejudiciul estimat de DNA fiind de 114 milioane de euro. Decizia nu este definitiva.Afacerea "Verdi" a demarat in luna iunie, la solicitarea Primariei, care cauta spatii verzi. Proprietarii terenurilor anuntasera la inceputul anului de intentia de a vinde partea din Parcul Verdi.Dragos Savulescu a facut doua oferte, prima, pe 14 august, pentru 1.250 euro/mp. Ulterior, dupa discutii cu angajatii Primariei, el si-a redus pretentia la "doar" 1.080 euro/mp, oferta care a fost acceptata."Eu, Savulescu Emil Dragos, in nume propriu si ca mandatar/reprezentant al proprietarilor terenurilor sus-mentionate, va fac oferta de a vinde cele 7 loturi de teren pentru un pret de 1.250 euro/mp, pret care ar include si renuntarea de catre toti proprietarii la toate pretentiile avute sau pe care le-ar putea invoca in instanta in legatura cu respectivele proprietati", scria milionarul in oferta trimisa Primariei.Savulescu preciza ca face o concesie municipalitatii, deoarece renunta la drepturile de a obtine despagubiri, intr-un litigiu deschis in urma cu mai multi ani, ca pretul sau este mai mic decat ar obtine daca s-ar decide exproprierea - 1.350 euro/mp si cu mult mai mic daca ar modifica Planul Urbanistic Zonal, printr-un proces in instanta - 1.855 euro/luna.Dupa cum am aratat, pe 21 august, Dragos Savulescu si mama sa, Geta Savulescu, au avut o intalnire cu membrii "Comisiei municipale pentru analiza si identificarea solutiilor pentru trecerea in proprietatea Miunicipiului Bucuresti a terenurilor retrocedate si amenajate ca spatii verzi sau locuri de joaca pentru copii".Functionarii au adus cu ei un raport de evaluare, comandat de municipalitate, a carui concluzie a fost elaborata luand in calcul ca este vorba de "Zona verde (V) cu caracter public". Valoarea stabilita: 572 euro/mp.Savulescu a explicat de la prima sa oferta ca poate anula in instanta Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, si sa incadreze urbanistic terenurile care in prezent sunt "spatii verzi". Astfel, valoarea acestora ar creste. De altfel, el a si depus o decizie in acest sens data de Curtea de Apel Bucuresti.In acest context, Savulescu si-a redus oferta de la 1.250 euro/mp, la 1.080 de euro/mp.Pe 30 august, o Comisiei din cadrul Primariei Capitalei a avizat favorabil propunerea lui Dragos Savulescu, dupa ce au comparat mai multe rapoarte de evaluare si grila notarilor publici. In plus, un supliment la expertiza comandata evaluase terenurile la un pret mai mare decat cel oferit de Savulescu.Conform unui comunicat PMB, in cazul aplicarii Legii nr. 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica, valoarea pe care ar fi trebuit sa o plateasca Primaria pentru cele sapte terenuri ar fi fost de 59.108.196 euro (1.282 euro/mp)."Proprietarii (Savulescu Emil si Savulescu Geta - n.r.) au depus o oferta finala de vanzare de 1.080 euro pe metru patrat, valoare situata sub rezultatul final al evaluarii comandate de Primarie, si, totodata, sub nivelul din grilele notarilor publici. In concluzie, per total, valoarea de achizitie pentru cele sapte terenuri se ridica la 49,775 de milioane de euro", a mentionat sursa citata.Firea a declarat atunci ca locuitorii din vecinatatea Parcului Verdi s-au adresat in numeroase randuri reprezentantilor Municipalitatii si ar fi solicitat ca spatiul respectiv sa fie folosit ca loc de recreere pentru toti bucurestenii."Regret sa observ faptul ca in loc sa fie apreciat efortul nostru de a fi recuperate toate spatiile verzi - pentru ca avem si infringement - din nefericire, au fost voci, singulare si nu de foarte mare amplitudine, care au comentat acest subiect in cheia ca Primaria Capitalei face aceasta achizitie de la niste samsari. Pe noi ne intereseaza doar respectarea legii si achizitia se face in deplina legalitate, la pretul care deriva din grila notariala. Nu poate fi contestata o grila notariala", a declarat Firea. Primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu, a dezvăluiit în urmă cu câteva săptămâni, pe pagina sa de Facebook , cum a ajuns Parcul din Floreasca, cumparat de Primaria Capitalei, in timpul administratiei Firea, cu 50 de milioane de euro (1.080 de euro pe metru patrat), sa fie concesionat la un pret de 3 lei pe metru patrat pe luna."Cum suntem in plin proces de reamenajare parcuri, aveam in plan pregatirea unui proiect si pentru Parcul Verdi. Am cerut un certificat de urbanism sa vedem de la ce plecam si SURPRIZA - e grevat de sarcini.Parcul din Floreasca, cel cu terenurile retrocedate si recuperate la sume ametitoare de la niste "baieti destepti", tot nu e al orasului pe deplin", a scris Radu Mihaiu , pe Facebook Potrivit edilului, pentru cele 4,6 hectare de teren administratia Firea a platit 50 de milioane de euro. "Tot nu a fost suficient. Am vorbit cu viceprimarul Horia Tomescu si am in mana un contract semnat in 2019 - la scurt timp dupa decizia Consiliului General de a plati tunul de 50 de milioane de euro.Un Contract de Asociere in Participatie prin care Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB) da in exploatare pentru 25 ani un teren cu o suprafata totala de 2750 mp firmei SC UCR GLOBAL SRL, cu scopul construirii unui teren de sport si a unei cladiri cu vestiare, lobby bar, receptie, terasa.25 de ani de exploatare a unei parti considerabile din parc pentru un castig al statului roman de 7.197 lei/luna. Adica, 3 lei/mp/luna. Bucurestenii au platit la suprapret 1080 euro (!!!)/mp, iar firma de smecheri intoarce niste firimituri de aproximativ 7 euro/AN. La un calcul simplu reiese ca in 154 de ani recuperam investitia", a mai aratat primarul Sectorului 2.Potrivit edilului, contractul de asociere in participatiune "a fost obtinut cu greu de la PMB fiindca anul trecut arhiva ALPAB a ars (!!!)"."Cer Primariei Generale sa denunte aceasta asociatie in participatie. Daca nu stie cum, ii pot oferi ajutor juridic. Tunul din parcul Verdi este o sfidare fatisa si o bataie de joc pentru toti bucurestenii. Spatiul verde e al oamenilor, nu al smecherilor", a mai scris primarul Radu Mihaiu, pe Facebook.