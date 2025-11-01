Ce surpriză! Soția fotomodel a fugarului Dragoș Săvulescu a cerut divorțul. Care e motivul invocat de fosta Miss Albania

Angela Martini, soția lui Dragoș Săvulescu, fostul finanțator dinamovist condamnat în 2017 la 5 ani de închisoare, dar fugit din țară, a decis să depună actele de divorț.

Potrivit TMZ, Angela a fost cea care a depus actele de divorț, invocând "diferențe ireconciliabile", după 7 ani de mariaj în care n-au existat semnale privind eventuale neînțelegeri.

Fostă Miss Albania, Angela are peste 570.000 de urmăritori pe Instagram și adoră să pozeze în ipostaze sexy.

Săvulescu și Angela au împreună un copil, dintr-o mamă surogat.

Dragoș Săvulescu a fost condamnat în România la 5 ani și jumătate pentru complicitate la abuz în serviciu și pentru că a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat care a prejudiciat statul român cu 112 milioane de euro într-un dosar retrocedărilor de plaje şi faleze în Constanţa şi Mamaia, însă a fugit în Italia, de unde n-a putut fi extrădat.

În 2021, Angela Martini l-a dat de gol pe Dragoș Săvulescu printr-o postare pe Instagram că acesta se afla în Mykonos, iar poliția a intervenit și l-a arestat. El n-a putut fi trimis în România, deoarece Grecia nu a acceptat ordinul de extrădare al autorităților române.

