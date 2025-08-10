Dramă în lumea boxului. Pugiliștii au murit după ce au luptat în aceeași gală

Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, informează The Guardian.

Shigetoshi Kotari a murit vineri, iar Hiromasa Urakawa sâmbătă, după ce au fost răniţi în luptele lor de la Korakuen Hall din Tokyo, pe 2 august, a relatat presa japoneză.

Ambii boxeri, în vârstă de 28 de ani, au fost operaţi pentru hematom subdural, sau hemoragie intracraniană, potrivit relatărilor.

„Transmitem condoleanţe sincere familiilor, prietenilor şi comunităţii japoneze de box în aceste momente extrem de dificile”, a anunţat, sâmbătă, Organizaţia Mondială de Box într-un comunicat referitor la Urakawa, care a pierdut prin KO în faţa lui Yoji Saito.

Kotari a murit în urma leziunilor suferite în timpul meciului cu Yamato Hata, care s-a încheiat remiză după 12 runde, a precizat Organizaţia Mondială de Box.

„WBC şi preşedintele său, Mauricio Sulaiman, deplâng profund această pierdere ireparabilă şi le urează familiei şi prietenilor săi putere în acest moment dificil”, a subliniat WBC într-un comunicat.

Un alt boxer, luptătorul irlandez de 28 de ani din categoria super-pană, John Cooney, a murit în acest an în urma unei leziuni cerebrale, după ce a fost oprit în prima sa apărare a titlului celtic în februarie.

