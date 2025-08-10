Dramă în lumea boxului. Pugiliștii au murit după ce au luptat în aceeași gală

Autor: Teodor Serban
Duminica, 10 August 2025, ora 10:56
701 citiri
Dramă în lumea boxului. Pugiliștii au murit după ce au luptat în aceeași gală
Shigetoshi Kotari FOTO X WBO

Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, informează The Guardian.

Shigetoshi Kotari a murit vineri, iar Hiromasa Urakawa sâmbătă, după ce au fost răniţi în luptele lor de la Korakuen Hall din Tokyo, pe 2 august, a relatat presa japoneză.

Ambii boxeri, în vârstă de 28 de ani, au fost operaţi pentru hematom subdural, sau hemoragie intracraniană, potrivit relatărilor.

„Transmitem condoleanţe sincere familiilor, prietenilor şi comunităţii japoneze de box în aceste momente extrem de dificile”, a anunţat, sâmbătă, Organizaţia Mondială de Box într-un comunicat referitor la Urakawa, care a pierdut prin KO în faţa lui Yoji Saito.

Kotari a murit în urma leziunilor suferite în timpul meciului cu Yamato Hata, care s-a încheiat remiză după 12 runde, a precizat Organizaţia Mondială de Box.

WBC şi preşedintele său, Mauricio Sulaiman, deplâng profund această pierdere ireparabilă şi le urează familiei şi prietenilor săi putere în acest moment dificil”, a subliniat WBC într-un comunicat.

Un alt boxer, luptătorul irlandez de 28 de ani din categoria super-pană, John Cooney, a murit în acest an în urma unei leziuni cerebrale, după ce a fost oprit în prima sa apărare a titlului celtic în februarie.

Luptă acerbă pentru avere, după moartea subită a unui magnat indian. Decesul s-a produs în „circumstanțe extrem de suspecte și neexplicate”
Luptă acerbă pentru avere, după moartea subită a unui magnat indian. Decesul s-a produs în „circumstanțe extrem de suspecte și neexplicate”
Moartea subită a unui magnat indian în luna iunie a declanşat o luptă acerbă pentru moştenire la un gigant auto indian, scrie BBC. Sunjay Kapur, în vârstă de 53 de ani, a suferit un...
A murit o legendă a spațiului. Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni Apollo 13, s-a stins din viață la 97 de ani FOTO
A murit o legendă a spațiului. Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni Apollo 13, s-a stins din viață la 97 de ani FOTO
Jim Lovell, astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, a murit la vârsta de 97 de ani, anunţă The Associated Press. Într-o postare pe X, NASA a anunţat: ”Suntem...
#drama, #box, #deces, #Japonia, #lupta , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Minus 13.000.000Euro pentru Gigi Becali! Acuza Guvernul Romaniei: "Au prostit oamenii"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au inceput negocierile: 34.000.000 Euro! Liverpool i-a dat o veste excelenta lui Radu Dragusin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Medalie istorică pentru dansul sportiv românesc: ”Au ridicat sala în picioare”
  2. Dramă în lumea boxului. Pugiliștii au murit după ce au luptat în aceeași gală
  3. Emma Răducanu, victorie categorică la WTA Cincinnati. Urmează un meci infernal
  4. Victorie, medalie de aur și record al competiției pentru atleta română! Toate rezultatele de la Europene
  5. Fotbalistul de la Petrolul "a scăpat porumbelul" în direct: "Suntem la fotbal, mânca-v-aș..."
  6. Mai nervos ca niciodată! Ioan Sabău și-a desființat jucătorii: "Aere de vedetă, superficiali"
  7. Victorie splendidă pentru Sorana. Câți bani și-a asigurat pentru calificarea în turul trei la Cincinnati
  8. Echipă direct în grupe? Cum ar putea crește România în UEFA? FCSB, CFR și Craiova, în fața unui sezon istoric
  9. Continuă criza de la U Cluj: ce au făcut cu Petrolul
  10. Suporterii FCSB, interziși în Europa League! Anunț șocant pentru campioana României BREAKING NEWS