Cristian Tudor Popescu, despre refuzul medicilor de a efectua avorturi: „Pune femeia într-o situație inferioară unui deținut” VIDEO

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu se opune vehement practicii medicale de a refuza avortul la cerere de către medicii din spitalele de stat. Acesta susține că o astfel de practică face ca femeia să fie net inferioară unui deținut, când i se refuză dreptul la alegere asupra propriului corp.

„O expresie foarte importantă, după părerea mea: proprietatea femeii asupra corpului ei. Asta se numește în limba latină habeas corpus. Președintele Trump a fost întrebat de un jurnalist, acum două zile: „aveți de gând, în virtutea trimiterii armatei împotriva civililor în orașele americane, să suspendați habeas corpus?” La care Trump a răspuns: „să suspend ce?” Neavând habar că acesta este un vechi drept din Evul Mediu care presupune că omul are proprietatea – asta și înseamnă în latinește – habeas corpus – am corpul meu, e proprietatea mea. Corpul meu e proprietatea mea. Detenția este trecerea corpului omului în proprietatea altcuiva. A gardienilor, a justiției. Se face un înscris numit habeas corpus prin care se poate solicita și obține ca un deținut, presupus a fi deținut ilegal de către cei care fac cererea, să fie văzut de un judecător. Adus din detenție și văzut. Care să-l interogheze în legătură cu motivele detenției, cu cadrul legal și la sfârșit poate să îl elibereze, dincolo de procesul principal pentru care a fost arestat, considerând că nu s-au respectat drepturile fiind arestat”, spune Cristian Tudor Popescu.

Acesta susține că, în cazul refuzului de către medic, de corpul femeii respective dispune medicul care îi refuză avortul, ceea ce este, după jurnalistului „o violare a drepturilor fundamentale ale persoanei umane”.

„O femeie căreia i se refuză să facă avortul se află în situația de non-habeas corpus, într-o situație inferioară unui deținut. Pentru că ea este împiedicată să dispună de corpul ei. De corpul ei dispune medicul care îi refuză avortul, ceea ce este, după părerea mea, o violare a drepturilor fundamentale ale persoanei umane, indiferent că este vorba de bărbat sau de femeie”, mai spune gazetarul.

Discuțiile despre avort au apărut după o anchetă jurnalistică care relevă faptul că, în România, multe femei care solicită avortul să fie refuzate de medici din motive persoane.

O anchetă realizată de Digi24 scoate la iveală sute de medici din spitalele de stat care refuză avortul din motive religioase, morale sau personale, în timp ce Ministerul Sănătății recunoaște problema fără să ofere soluții concrete.

Femeile ajung de multe ori să caute ajutor – inclusiv în cazul sarcinilor provenite în urma unui viol – la ONG-uri sau la ginecologii despre care circulă informații că practică avort la cerere.

Din cele 200 de spitale publice din România contactate de Digi24 în legătură cu situația avorturilor, doar 87 au răspuns. Dintre acestea, 49 de unități spitalicești nu au niciun doctor dispus să facă întreruperi de sarcină la cerere.

Organizațiile precum FILIA trag un semnal de alarmă și cer măsuri concrete pentru ca dreptul la avort să nu rămână doar pe hârtie, ci să devină accesibil efectiv pentru toate femeile din România.

De asemenea, subiectul avortului a fost recent discutat ca urmare a unei propuneri legislative depusă luna trecută la Senat de doi parlamentari neafiliați – foști membri ai formațiunii naționaliste POT – care prevede pedeapsa cu închisoarea pentru cel care cauzează moartea fătului după 14 săptămâni de sarcină.

După numeroase dezbateri, deputata care a inițiat propunerea, Monica Ionescu, a explicat că pedeapsa nu va fi aplicată mamelor care decid întreruperea sarcinii, ci partenerilor care, prin agresiune fizică asupra mamei, pot cauza decesul fătului după 14 săptămâni.

