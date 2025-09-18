Specialiștii în crimele comunismului atacă propunerea POT de restricționare a avortului: ”O retrogradare gravă pentru societatea românească”

Autor: Aniela Manolea
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 10:28
Specialiștii în crimele comunismului atacă propunerea POT de restricționare a avortului: ”O retrogradare gravă pentru societatea românească”
IICMER atacă propunerea POT de restricționare a avortului FOTO /Pexels

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER) a reacționat dur la propunerea unor deputați POT de a introduce „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni”. IICMER transmite joi, 18 septembrie, că legea amintește de Decretul 770 al dictatorului Nicolae Ceaușescu și contravine valorilor democratice și drepturilor fundamentale ale femeilor.

IICCMER consideră că inițiativa deputaților POT, aceea de a propune o legislație care să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viață”, amintește de Decretul 770 al dictatorului Nicolae Ceaușescu și contravine valorilor democratice și drepturilor fundamentale ale femeilor.

Institutul avertizează asupra reapariției în discursul public a unor voci extremiste care contestă dreptul femeilor la avort și susțin reintroducerea legislației restrictive. Instituția exprimă îngrijorare cu privire la riscul ca astfel de inițiative să regreseze valorile democratice și drepturile fundamentale ale femeilor în România.

„Inițiativa de revenire la abordarea de tip comunist, în domeniul sănătății reproductive, reprezintă o retrogradare gravă pentru societatea românească. În loc să promovăm dialogul, educația și respectul pentru drepturile femeilor, ne îndreptăm spre o lege care ignoră suferința și dreptul de a opta al acestora, așa cum s-a întâmplat în comunism. Este momentul să reafirmăm valorile democratice și să nu permitem ca trecutul totalitar comunist să se întoarcă sub orice formă în legislația noastră”, a detaliat președintele executiv al IICCMER, Florin Daniel Șandru.

„Această inițiativă inspirată din practici totalitare ne aduce aminte de perioada Decretului 770 din 1966, care a fost prezentat ca un triumf al politicii demografice comuniste, menită să reînvie un viitor demografic prosper, dar care, în realitate, a generat o tragedie umană de proporții. Decretul 770 a interzis avortul legal, transformând această procedură într-o practică clandestină, în condiții nesigure. La nivel statistic, România a înregistrat o creștere dramatică a mortalității materne, cu peste 10.000 de femei care și-au pierdut viața între anii 1966 și 1989, din cauza complicațiilor generate de avorturile ilegale. Acestea nu sunt simple cifre, ci semnale dureroase ale suferinței și sacrificiului impus femeilor în numele unor ideologii politice”, se mai arată în comunicatul instituției.

IICMER consideră că „este profund imoral și îngrijorător ca, într-o societate democratică, după 35 de ani de tranziție, să ne întoarcem la legi antidemocratice, care încalcă dreptul fundamental al femeilor la decizie asupra propriului corp și la acces la servicii medicale sigure. România trebuie să rămână fidelă valorilor sale democratice și să apere drepturile fundamentale ale fiecărei cetățene.”

