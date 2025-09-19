Consens aproape total în Parlament asupra legea privind limitarea dreptului la avort. Care sunt partidele care nu au dat un răspuns despre votul asupra proiectului

Un proiect de modificare a Codului penal depus la Senat a generat un val de reacții în spațiul public. Criticii proiectului susțin că acesta poate duce la restricționarea dreptului femeilor la avort. Proiectul de lege a fost inițiat de deputații Monica Ionescu și Radu-Mihail Ionescu, soț și soție, care au ajuns în Parlamentul României pe listele POT, dar au fost excluși din partid în februarie.

Proiectul prevede modificarea articolului 202 din Legea 286/2009 (Codul Penal):

Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul nașterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani.”

După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: „(3^1) Dispozițiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârșită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii.”

În prezent, Articolul 1 prevede: „Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani”.

Problemele cu proiectul au fost sesizate inițial de senatoarea PSD Victoria Stoiciu.

„Este o inițiativă perversă, pentru că nu interzice frontal dreptul la avort, dar face pași semnificativi în această direcție”, arată Stoiciu, semnalând același aspect, că se cere modificarea art. 202 din Cod Penal, fără să se facă referire la art. 201.”, a susținut aceasta.

De asemenea, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER) a reacționat dur la propunerea de a introduce „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni”. IICMER a transmis joi, 18 septembrie, că legea amintește de Decretul 770 al dictatorului Nicolae Ceaușescu și contravine valorilor democratice și drepturilor fundamentale ale femeilor.

Cum ar vota partidele din Parlament

Proiectul este criticat de reprezentanții multor partide parlamentare.

Reprezentanții USR avertizează că în forma înaintată, textul propus poate fi interpretat ca o pedepsire penală a medicului care realizează o întrerupere de sarcină care în mod evident vătăma fătul, la solicitarea femeii.

„De aceea, noi nu vom sprijini în niciun caz această modificare legislativă pe care o considerăm, tehnic, inutilă. Legea penală prevede deja situația în care femeia gravidă avortează ca urmare a vătămării sale (vezi art. 194 alin. 1 lit. d) – vătămare corporală cu consecința avortului), cât și situația omorului săvârșit asupra femeii gravide. (art. 189, alin. 1 lit. g)”, a transmis pentru G4Media deputatul Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR.

„Dacă această lege ar trece, perioada până la care o femeie ar putea întrerupe sarcina s-ar reduce de la 14 săptămâni la 8. În plus, fătul ar fi considerat persoană. De aici până la interdicția completă a avortului distanța este foarte scurtă”, a avertizat senatoarea PSD Victoria Stoiciu apreciind că aceasta este o strategie a extremiștilor.

„Pas cu pas, etapă cu etapă, se normalizează, se legitimează, se testează reacția publică”, a mai spus Victoria Stoiciu, cu mențiunea că social-democrații n-au cum să susțină asemenea inițiativă.

„Voi lupta cu toate argumentele și prin toate instrumentele politice și parlamentare pe care le am la dispoziție ca acest proiect să nu treacă”, a mai spus Stoiciu.

Ea arată că România are nevoie de schimbări legislative în domeniul sănătății reproductive și al accesului la avort.

„Avem nevoie de soluții legislative care să protejeze dreptul femeii de a decide asupra propriului corp, să meargă în direcția sprijinului real, astfel încât dreptul la avort să nu fie doar unul pe hârtie, cum e azi pentru multe femei. Avem nevoie de un cadru legal care să protejeze drepturile femeilor, nu să ne arunce înapoi în timp, în vremuri de tristă amintire, când mii de femei și-au pierdut viața din cauza unei viziuni dictatoriale asupra corpului femeii”, spune Stoiciu.

UDMR respinge, de asemenea, proiectul care ar putea duce la incriminarea avortului.

Liderul grupului parlamentar al UDMR, deputatul Csoma Botond, consideră că preocuparea parlamentarilor ar trebui să fie mai degrabă în zona politicilor publice care să sprijine familia.

„Nu credem că întoarcerea în timp la decretul lui Ceaușescu ar fi o soluție bună. Rezolvarea problemelor demografice nu se face prin asemenea interdicții. Politicile publice de sprijin al familiei reprezintă o soluție în acest sens”, a spus Botond pentru G4Media.

Inclusiv reprezentanții formațiunii extremiste AUR resping inițiativa care incriminează avortul.

Vicelider al grupului parlamentar AUR, deputata Ramona Ioana Bruynseels a transmis pentru G4Media că ceea ce avem în actuala legislație în privința avortului este suficient.

„Noi suntem pentru dreptul femeii de a putea alege. Nu susținem o astfel de inițiativă”, afirmă Bruynseels, cu mențiunea că statul ar trebui să aibă inițiative pe partea de „consiliere a tinerelor însărcinate și, bineînțeles, a tinerelor mame.”

Credem că ar trebui să ne preocupăm mai mult să oferim consiliere psihologică, să oferim cadrul necesar pentru ca femeia care este supusă presiunii să facă avort sau să ia o decizie urgent, să poată hotărî ea pentru ea, după ce se consultă și cu specialiști, să nu rămână traumatizată,” a adăugat Ioana Bruynseels.

„Într-un stat care își respectă cetățenii și are grijă de ei, ar trebui ca femeilor aflate în situația de a decide dacă păstrează sau nu o sarcină, să li se ofere un loc unde să stea – departe de presiunile familiei sau ale potențialului viitor tată. Totodată, ar trebui să avem mecanisme pentru a-i oferi femeii în cauză siguranța că va avea un job, că își va putea continua studiile, că va avea un venit sigur pentru ea și copil. Dacă am face aceste lucruri, decizia unui avort ar fi cu adevărat luată în cunoștință de cauză. Suntem la ani lumină distanță de o astfel de abordare. Și, ce e mai rău, e faptul că această temă nici măcar nu e pusă pe vreo listă a priorităților guvernamentale,” a mai spus reprezentanta AUR.

Din partea liberalilor, prim-vicepreședintă și vicelideră a grupului parlamentar al PNL, Nicoleta Pauliuc nu a răspuns încă solicitării G4Media, de a se poziționa cu privire la inițiativa legislativă de incriminare a avortului. O declarație oficială i s-a solicitat și purtătorului de cuvânt al PNL, Ciprian Ciucu, care de asemenea nu a răspuns încă.

Lidera POT, deputata Ana Maria Gavrilă a evitat să se pronunțe pe acest subiect, declarându-se însă afectată de faptul că inițiatorii proiectului legislativ au fost asociați, în presă, cu partidul său.

„Presa Fake News inventează subiecte împotriva POT. POT nu a depus în Parlament nicio inițiativă legată de subiectul intens mediatizat astăzi de presă,” s-a limitat să spună Gavrilă, pe contul ei de Facebook.

