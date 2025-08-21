Artiștii și compozitorii din România îi cer premierului să oprească modificarea legii privind dreptul de autor. Atac direct la libertatea exercitării profesiei

Artiștii și compozitorii din România trag un semnal de alarmă și cer premierului Ilie Bolojan să oprească proiectul de ordonanță inițiat de Ministerul Culturii privind reorganizarea ORDA, pe care îl consideră neconstituțional și periculos pentru drepturile de autor. În timp ce ministerul susține că reforma aduce eficiență și coerență instituțională, creatorii avertizează că aceasta ar duce la politizare, birocrație sporită și pierderi majore atât pentru artiști, cât și pentru stat.

Aceștia i-au atras atenția premierului, într-o scrisoare deschisă, că proiectul de ordonanță inițiat de Ministerul Culturii pentru modificarea Legii 8/1996 le amenință drepturile. Noua organizare aduce avantaje clare, potrivit Ministerului Culturii:

• consolidarea autorității administrative și legislative în domeniul drepturilor de autor și conexe;

• creșterea coerenței instituționale, prin reunirea competențelor într-o singură structură cu rol de inițiativă legislativă și coordonare strategică;

• utilizarea mai eficientă a resurselor publice, prin reducerea cheltuielilor administrative (inclusiv a costurilor legate de chirii și funcții de conducere redundante);

• întărirea capacității de control și supraveghere a organismelor de gestiune colectivă;

• simplificarea procedurilor administrative, în beneficiul creatorilor, artiștilor și al celor care utilizează opere protejate.

Ads

Ministerul susține că nu se vor încălca drepturile

Totodată, Ministerul Culturii afirmă că își asumă angajamentul de a sprijini creatorii și artiștii și de a garanta respectarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, în linie cu standardele europene și internaționale. "Reorganizarea propusă presupune integrarea domeniului într-un cadru instituțional unitar cu menținerea expertizei, atribuțiilor și personalului specializat", se arată în comunicatul MC. Ministerul are inițiativa legislativă în domeniul drepturilor de autor și conexe, este membru fondator al Grupului de lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală și este semnatar al Protocolului cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, fiind, totodată, una dintre instituțiile cu atribuții în domeniul strategiei naționale privind proprietatea intelectuală, ceea ce arată experiența și implicarea sa constantă în acest domeniu.

Apel public la premier

Compozitorii și artiștii au făcut, miercuri, un apel public către prim-ministrul României, Ilie Bolojan, solicitându-i oprirea proiectului de Ordonanță de Urgență inițiat de Ministerul Culturii pentru modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Aceștia își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ actual. Compozitorii și artiștii au pregătit deja un pachet de propuneri concrete, bazat pe o analiză a vulnerabilităților sistemului.

Ads

Reorganizare ar aduce mai multă birocrație și prejudicii

Reprezentanții artiștilor și compozitorilor au avertizat în scrisoarea deschisă că adoptarea acestei ordonanțe ar produce efecte negative majore:

1. Încălcarea Constituției - Legea nr. 8/1996 este o lege organică și nu poate fi modificată prin ordonanță guvernamentală, conform jurisprudenței Curții Constituționale. România are termen până la 18 noiembrie 2025, stabilit de Comisia Europeană, pentru eventuale modificări realizate în condiții constituționale și transparente. Prin această procedură, Guvernul ocolește dezbaterea parlamentară și încalcă principiul separării puterilor în stat.

2. Desființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și politizarea domeniului - Transformarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor într-o simplă direcție subordonată Ministerului Culturii nu reprezintă o reformă reală. Dimpotrivă, riscă să crească birocrația și să creeze premisele politizării prin numiri pe criterii de clientelă. Această schimbare nu înseamnă reformă, ci dimpotrivă: conduce la creșterea aparatului bugetar și creează premisele politizării, prin numirea unei clientele politice plătite din banii publici.

Ads

3. Operațiune fără precedent: Atac direct asupra drepturilor compozitorilor și artiștilor - Asociațiile care îi reprezintă pe acești titulari de drepturi de mai bine de 30 de ani, recunoscute la nivel european și internațional, care lucrează de ani de zile în interesul compozitorilor și artiștilor interpreți în relația cu posturile de radio și TV, operatorii de retransmitere prin cablu etc, sunt atacate în esența funcționalității lor. Prin activitatea noastră, nu numai că apărăm drepturile titularilor reprezentați, ci facem o operațiune de recuperare a sumelor de bani de la utilizatori, de distribuire către aceștia a sumelor care li se cuvin, oprim la sursă și virăm la bugetul de stat TVA, impozite, CAS și CASS, în cadrul unei operațiuni extrem de complexe din punct de vedere juridic și economic.

Prin activitatea susținută desfășurată de aceste asociații au fost virate la bugetul de stat în ultimii trei ani sume de aproape 30.000.000 de euro, se arată în scrisoare. De asemenea, "prin conținutul acestei Ordonanțe se dorește distrugerea noastră instituțională și prejudicierea intereselor titularilor cât și a statului care trebuie să beneficieze de taxe și impozite. Prin acest proiect normativ toxic și ostil, se dorește distrugerea instituțională a organizațiilor de gestiune colectivă și prejudicierea atât a compozitorilor și artiștilor, cât și a statului român", a transmis Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiști Interpreți - CREDIDAM.

Ads