Drifturi cu mașina în fața sediului poliției. Ce a pățit un tânăr, după ce imaginile au apărut pe TikTok

Polițiștii din județul Gorj au amendat cu peste 1000 de lei și au suspendat permisul de conducere al unui bărbat filmat în timp ce face drifturi în fața sediului Poliției, imaginile fiind postate pe TikTok.

Verificările făcute de polițiști au demarat după ce jurnaliștii de la gorjonline.ro au publicat, în urmă cu o săptămână, imagini postate pe TikTok în care se vede cum o mașină face drifturi pe bulevardul Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, chiar în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

Duminică, oficialii IPJ Gorj au anunțat că l-au identificat și amendat pe șoferul teribilist.

„În urma verificărilor efectuate de polițiștii Biroului Rutier, la data de 17 august 2025, aceștia au procedat la identificarea persoanei care a manifestat un comportament agresiv prin realizarea unui derapaj controlat al vehiculului, în persoana unui bărbat, de 25 de ani. Acesta a fost sancționat cu o amendă în cuantum de 1012,5 lei. De asemenea, ca măsură complementară, permisul de conducere i-a fost reținut de polițiști pentru 30 de zile”, a transmis IPJ Gorj.

