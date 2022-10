Descoperirea uluitoare făcută de un bărbat pe plajă. Pachetele valorează peste 100 de milioane de euro

Un bărbat care a ieșit să se plimbe pe o plajă din Țara Galilor a făcut o descoperire uluitoare, în weekend, relatează Cambrian News.

Inițial, bărbatul, care se plimba pe o plajă de lângă Aberystwyth, în vestul Țării Galilor, a crezut de la distanță că vede un animal marin eșuat la țărm.

Când s-a apropiat, a văzut însă mai multe pachete legate între ele cu bidoane de plastic și ambalate în celofan negru. Și-a dat seama că este vorba despre un transport de droguri și a anunțat imediat poliția.

”Eram la plimbarea de dimineață, când am văzut ceva pe plajă. Am fost intrigat și m-am apropiat. Aproape imediat am știut ce este. Poliția a venit după o jumătate de oră. Ofițerii au tăiat o pungă și au găsit ceea ce părea a fi cocaină pură”, a povestit el.

Polițiștii au anunțat că încearcă acum să afle de unde provin drogurile.

Dacă se va dovedi că în pachete este cocaină pură, valoarea transportului depășește 100 de milioane de euro, au mai transmis oamenii legii, potrivit Digi24.

