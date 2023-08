Cine controlează piață drogurilor în România?

În timp ce cocaina rămâne pentru V.I.P-uri, otrava - șoricioaică - amestecată cu praf de cretă, omoară sute de tineri.

Cine își mai aduce aminte de Șeful Agenției Antidrog demis după declarații halucinante pentru o lume în care legea trebuie să rămână lege pentru toți?

"Nu pot să spun adevărul! Dacă spun, ăștia mă fac zob!"

Cine sunt "ăștia"?

Adevărul nu mai trebuie ascuns după ușă!

Cum se explică faptul că la nivelul Capitalei, respectiv Municipiul București, se ia în calcul, dacă nu a fost hotărât deja, "că micul trafic de droguri" să fie trecut, că atribuție de lucru, de la structura centrală specializată în Combaterea Crimei Organizate, la cele 6 servicii de investigații criminale, de la sectoarele 1-6, București?

Ce înseamnă "mic trafic de droguri"? Cine oprește abuzul?

Din literatură și practică, dar și din multipla cazuistică, când se dorește destructurarea unei rețele de traficanți de droguri, consumatorii sunt principala sursă de informații!

Este știut că sub "legenda" consumatorului pot fi infiltrați și investigatorii sub acoperire!

Trecerea micului trafic de droguri la sectoare, piate cu cea mai buna intenție, nu lasă structura centrală fără acces la sursa primară, consumatorul de pe stadă?

Cine are interesul să protejeze "peștele cel mare"?

Întrebarea devine legitimă, cu atât mai mult cu cât până acum, consumatorii înscriși la metadina sunt mediatizați drept traficanți, în condițiile în care nu au 10 lei pentru o pastilă care să le mai îndulcească viață!

Dar unde sunt marii traficanți?

Fără să indemn la atitudini neconforme cu respectul fără de lege, cine dorește să se piardă controlul asupra consumatorului, cea mai importantă sursă de informații, cu atât mai mult cu cât pregătirea unui lucrător de investigații criminale cere timp și mulți bani?

Paralelismul intre servicii este deja cunoscut, multiple structuri fiind în situația de a se călca pe picioare! Ce se întâmplă cu informațiile confidențiale, în condițiile în care crește numărul persoanelor cu acces la acestea?

Dacă micul trafic trece la sectoare, cine investighează marele trafic de droguri și cine cercetează "peștele cel mare"?

Timpul demonstrează că nimic nu este întâmplător!

După 1 an de la declarațiile care ar fi trebuit să declanșeze masuri urgente pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, după aproape 3 ani de la bărcuță încărcată cu droguri care a eșuat pe Marea Neagră, în timp ce tehnica de supraveghere nu funcționa, după două zile în care doi tineri au fost uciși în plină stradă, iar un alt tânăr a fost grav rănit, continuăm să ridicăm din umeri!

Nu cumva suntem mult prea mult resemnați în fața incompetenței și a cumetriilor?

Droguri în magazinul cu jucării? Supradoza face ravagii printre tineri! Cât de adevărat este motivul unei posibile legalizări a canabisului în scop medicinal?

Declarațiile nu ajută! Faptele întârzie, potrivit lui IDB, preocupat de stoparea "flagelul ui drogurilor"! Afacerile se dezvoltă! Cine controlează piața drogurilor în România? Cine înțelege sufletul unei mame zdrobită de pumnii fiului său pentru că a spus că nu mai are de unde să îi dea bani pentru droguri?

Cine poate să îi privească în ochii pe cei doi tineri striviți de bolidul unui nefericit consumator de droguri?

Drogurile sunt peste tot!

Cine câștigă?

Tinerii se sting striviți de șoricioaică amestecată cu praf de cretă, sub ochii adormiți ai celor care au datoria să vegheze la viitorul nostru!

OMERTA? Legea Tăcerii?

Cum este posibil să existe droguri la vânzare până și într-un magazin cu jucării pentru copii?

Informațiile trebuie reiterate despre aducere aminte, potrivit specialistului CS A, luptător nevăzut în lumea bântuită de droguri!

"În mod cert, România are nevoie de măsuri urgente și coerente în prevenirea și combaterea consumului de droguri! Cine dorește, însă, stoparea acestui 'flagel' scăpat de sub control?

Spre exemplu, în timp ce într-o țară din Uniunea Europeană, traficul de droguri face posibile 'câștiguri de circa 2.7 miliarde de dolari, în SUA, traficul de droguri aduce câștiguri anuale de circa 63 miliarde de dolari.'

În România, gramul de cocaină sare de 200 euro, în timp ce gramul de canabis se 'negociază între 50 și 80 lei', profitul unei grupări destructurate de către DIICOT, fiind aproape de 1 milion de euro!" Viitor?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

