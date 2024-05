Consumul de droguri este deja problemă națională, dezbătută de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Cu toate acestea, copiii, adolescenții și tinerii din România sunt zilnic „tentați” să consume substanțe interzise, semn că metodele de distribuire se diversifică pe zi ce trece.

Recent, pe „piața drogurilor” din România a intrat o pastilă de ecstasy numită generic „Donkey Kong” „(n.r.substanța activă -metilendioxi-N-metilamfetamină-MDMA) din familia amfetaminelor) care face ravagii în rândul tinerilor. Conform Poliției Române, pastila ucigașă „Donkey Kong” ar fi urmat să ajungă la consumatorii din Vaslui, alături de alte droguri de mare risc.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada martie 2022 – aprilie 2024, în mod repetat acestea ar fi procurat, deținut, manipulat și comercializat diferite cantități de canabis, comprimate ecstasy, cristale (3CMC) și alte etnobotanice, către consumatori din județul Vaslui, cu sume cuprinse între 80 și 500 de lei”, a transmis DIICOT. În distribuirea acestor droguri au fost implicate șase persoane. Patru au ajuns preventiv după gratii, iar celelalte două sunt cercetate sub control judiciar.

În România nu se cunoaște mai nimic despre „pastila portocalie” care provocă moartea. Expert antidrog: „Este foarte periculoasă”

Deși la nivel european au fost emise avertismente publice cu privire la apariția pastilei ecstasy „Donkey Kong”, până la acest moment, în țara noastră nu au fost transmise date cu privire la efectele acestei forme de drog.

Cătălin Țone, expert antidrog, a menționat, pentru Ziare.com, că efectele acestei „pastile” sunt letale din cauza concentrației mari.

“De ani buni se știe la nivel european că pastila de ecstasy Donkey Kong, de culoare portocalie este una foarte periculoasă deoarece, în urma capturilor realizate de către autorități, s-a constatat că are o concentrație crescută. Sistemul de Avertizare Timpurie privind Drogurile din Belgia (BEWSD - Belgian Early Warning System on Drugs) a emis un avertisment public în legătură cu faptul că aceste comprimate au între 175 mg și 230 mg de MDMA per tabletă, iar ce trece peste 200 mg de MDMA au definit un potențial letal.

Peste 1,5 mg MDMA pe kg greutate corporală pentru bărbați și 1,3 mg pe kg greutate corporală pentru femei este prea mult (ex. femeie 60 kg x 1,3 = max. 78 mg MDMA) și poate determina moartea prin supradozaj”, ne-a explicat Cătălin Țone, expert antidrog.

Ce pățesc cei care consumă pastila portocalie. Până la deces: maxilare încleștate, convulsii, halucinații

Toate drogurile provoacă dependență, după cum se știe deja, însă, unele dintre acestea au efecte devastatoare extrem de rapide asupra consumatorilor.

„Copiii, adolescenții sunt și mai vulnerabili în fața acestor substanțe. Corpul și psihicul lor este în plină dezvoltare, nu au un sistem imunitar complet. Creierul lor nu are nevoie de paralizia produsă de droguri. Tot ce putem face noi, adulții, psihologii, autoritățile, medicii este să prevenim. Justiția să se ocupe de dealeri, noi de prevenirea consumului”, a menționat pentru Ziare.com, Alina Oprea, psiholog specializat în tratarea dependențelor.

Până la deces, pastila „Donkey Kong” îi transformă pe consumatori. Din efectele descrise de expertul antidrog Cătălin Țone, cei care apelează la această substanță interzisă nu mai au control asupra psihicului și corpului lor.

„Pe lângă efectul stupefiant, consumul de ecstasy are ca efecte secundare, încleștarea maxilarelor, zvâcnirea ochilor și a mușchilor sau convulsii.

În caz de supradozaj, în primul prag, temperatura corpului crește brusc și apar halucinații.

În zilele următoare, după administrarea unor supradoze de ecstasy, apar depresia crescută, incapacitatea de concentrare, tulburări de somn, pierderea poftei de mâncare, senzație de apatie puternică. Alte comprimate de ecstasy cu potențial letal sunt cele cu logourile Punisher și Tesla”, a subliniat expertul antidrog menționat mai sus, pentru ziare.com.

Ecstasy „Donkey Hong” a ucis un adolescent de 13 ani. Un personaj din desene animate pentru ademenirea copiilor

În urmă cu câțiva ani, pastila ecstasy mai sus menționată a ucis un adolescent de treisprezece ani. El a fost găsit mort într-un parc din Ystrad Mynach, Țara Galilor de Sud, conform presei internaționale. În acest caz, dealer a fost tot un adolescent, de doar 14 ani.

Imediat, autoritățile au lansat o declarație prin care avertizează publicul larg cu privire la un lot mortal de tablete de ecstasy Donkey Kong care circulă în zonă.

Astfel, au fost făcute publice mai multe fotografii, descrieri și avertismente cu privire la pastila ucigașă, în speranța că mesajul va ajuta comunitatea să evite complet aceste tablete de ecstasy care sunt modelate și ștampilate pentru a semăna cu chipul Donkey Kong, personajul popular Nintendo, cunoscut la nivel global de majoritatea copiilor. Pe reversul tabletei este imprimat DK, iar pastilele au culoarea piersicii.

În România, conform datelor Agenției Antidrog, drogurile se consumă de la vârsta de 10-11 ani.

