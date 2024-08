Rapperul Guess Who, anchetat după ce un pliculeț cu praf alb a fost descoperit în posesia lui la Untold

Rapperul Guess Who FOTO /replicaonline.ro

Rapper-ul român Laurențiu Mocanu, cunoscut sub numele de scenă Guess Who, este anchetat după concertul susținut la festivalul Untold. Artistul a fost surprins de autorități în zona toaletei VIP cu un plic care conținea praf alb. Guess Who a fost depistat pozitiv la cocaină la volan, în septembrie 2023.

Chiar în prima zi a festivalului Untold, după concertul susținut pe scena Alchemy, Guess Who a atras atenția poliției prezente la festival, care a găsit asupra lui un plic cu praf alb.

Incidentul a avut loc în cursul nopții de joi spre vineri, 9 august, în jurul orei 1.40, în zona toaletelor VIP, potrivit Adevărul.

Polițiștii au trimis la laborator substanța pentru analize, iar Guess Who ar fi bănuit că avea asupra lui cocaină pentru consumul propriu.

Rapperul a primit un rezultat pozitiv la un test antidrog din 2023, când polițiștii care l-au oprit în trafic au ajuns la concluzia că a consumat cocaină.

Guess Who riscă sancțiuni severe, inclusiv interdicția de a mai participa la evenimente publice și chiar o condamnare penală.

După incidentului de anul trecut, organizatorii unui concert la Timișoara al rapper-ului au anulat evenimentul.

