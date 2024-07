Laborator de droguri în valoare de milioane de dolari, descoperit într-o fermă din Africa de Sud VIDEO

Poliția din Africa de Sud a arestat patru persoane, inclusiv doi cetățeni mexicani, după ce a descoperit un laborator de producție de droguri de milioane de dolari într-o fermă din nordul țării, scrie CNN.

Serviciul de Poliție din Africa de Sud (SAPS) și Direcția pentru Investigarea a Criminalității, cunoscută în mod obișnuit sub numele de Hawks, au percheziționat proprietatea din orașul Groblersdal după ce au primit informații că acolo se desfășurau activități suspecte, a declarat SAPS într-un comunicat.

După ce a percheziționat patru structuri de pe proprietate, poliția a găsit cantități mari de substanțe chimice folosite pentru a produce droguri ilicite, inclusiv acetonă și metamfetamină cristal, cu o valoare stradală estimată la 2 miliarde de rand sud-african (109,4 milioane de dolari).

Printre cei patru suspecți reținuți vineri se numără proprietarul fermei și doi cetățeni mexicani, a declarat serviciul de poliție, adăugând că Hawks nu exclud posibilitatea unor noi arestări.

„Ceea ce face acest lucru diferit de alte (capturi) este implicarea cetățenilor mexicani”, a declarat Katlego Mogale, purtătorul de cuvânt național al Hawks, pentru Reuters, adăugând: „Înseamnă că sarcina noastră tocmai a devenit foarte dificilă”.

Nu este clar dacă drogurile confiscate au fost destinate pieței sud-africane sau erau pentru export.

In a significant blow to the illicit drug trade in South Africa, law enforcement agencies have made two major drug busts. In the Western Cape, police seized drugs worth R252 million and arrested two suspects in Still Bay. Meanwhile, in Limpopo, a clandestine drug laboratory… pic.twitter.com/fVdN7LCOaK