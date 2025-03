Captură record de cocaină în Franța! Peste 800 kg descoperite într-un camion pe autostrada A7

Autoritățile franceze au confiscat sâmbătă peste 800 kg de cocaină ascunse într-un camion pe autostrada A7, în departamentul Drome.

Drogurile au fost descoperite de vameși în timpul unui control de rutină într-o parcare, iar șoferul camionului, un cetățean polonez, a fost imediat arestat.

Valoarea capturii și amploarea traficului de droguri

Cantitatea impresionantă de cocaină confiscată, de aproximativ 826 kg, are o valoare estimată de 24 de milioane de euro, calculată pe baza prețului mediu de vânzare en-gros, pe piața neagră, de 30.000 de euro per kilogram. Cazul este acum investigat de Oficiul Antidrog (Ofast), sub coordonarea jurisdicției interregionale specializate (Jirs) din Lyon.

Aceasta este una dintre cele mai mari capturi de droguri din Franța din acest an. Până acum, autoritățile au confiscat 53,5 tone de cocaină în 2024, înregistrând o creștere de 130% față de anul precedent.

