Cel puțin 17 morți, printre care și polițiști, după explozia unei mașini și prăbușirea unui elicopter deasupra unei culturi de coca, în Columbia VIDEO

O bombă care a explodat într-o maşină şi un atac separat asupra unui elicopter de Poliţie au dus la moartea a cel puţin 17 persoane, în Columbia, potrivit autorităţilor, citate de AP. Preşedintele Gustavo Petro a atribuit ambele atacuri disidenţilor din fostele Forţe Armate Revoluţionare din Columbia (FARC).

Cel puţin 12 poliţişti au murit în atactul asupra unui elicopter care, potrivit autorităţilor, transporta personal în Antioquia, în nordul Columbiei, pentru a elimina culturile de frunze de coca, materialul brut pentru cocaină. Iniţial, Petro a anunţat că opt poliţişti au fost ucişi, dar guvernatorul din Antioquia Andrés Julián a afirmat că alţi patru au murit ulterior şi încă trei mai sunt răniţi.

Hoy Colombia llora la partida de 12 valientes héroes de la patria, policías que entregaron su vida en cumplimiento del deber, tras el cobarde atentado ocurrido en Amalfi, Antioquia. Su entrega y sacrificio son el más alto testimonio de su amor por la Nación y por cada colombiano… pic.twitter.com/oHxTBKAtKB — Mindefensa (@mindefensa) August 22, 2025

Guvernatorul din Antioquia a arătat, pe X, că o dronă a atacat elicopterul în timp ce zbura deasupra culturilor de frunze de coca. Ministrul columbian al Apărării, Pedro Sánchez, a declarat că informaţiile preliminare indică faptul că atacul a provocat un incendiu la aparatul de zbor.

Între timp, autorităţile din oraşul Cali din sud-vest, a raportat că un vehicul cu explozibili a fost detonat lângă o şcoală militară de aviaţie, omorând cinci persoane şi rănind peste 30. Forţele Aeriene Colubiene nu au oferit deocamdată detalii privind explozia.

#URGENTE | Colombia se tiñe de sangre: ataques terroristas coordinados sacuden Cali y Antioquia, dejando trece muertos en un solo día. Un carro bomba explotó en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, mientras que en Amalfi un helicóptero… pic.twitter.com/O7PMj58ONV — Radio Forever 92.5 FM (@925forever) August 22, 2025

Petro a dat vina iniţial pe Clanul Golfului, cel mai mare cartel de droguri activ din ţară, pentru atacul asupra elicopterului. El a spus că aparatul de zbor a fost vizat ca răzbunare pentru o captură de cocaină care ar fi aparţinut grupării.

Preşedintele a afirmat că un presupus membru al grupării disidente a fost arestat în zona exploziei.

Disidenţii FARC, care au respins un acord de pace cu Guvernul în 2016, şi membrii Clanului Golfului operează în Antioquia.

#INDIGNANTE 🚨🚨🚨 "Coronamos". Así celebraron crimin-les que este 21AGO derribaron con dron explosivo un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia), donde murier-n seis uniformados y siete más resultaron herid-s cuando realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos. https://t.co/yYLKkiQO6J pic.twitter.com/kMLiFYybc5 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 21, 2025

Cultivarea frunzelor de coca este în ascensiune în Columbia. Zona cultivată a atins un record de 253.000 de hectare în 2023, potrivit celui mai recent raport disponibil de la ONU.

