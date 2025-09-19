Un psiholog spune care sunt cele două momente critice din viața unui adolescent când este predispus să înceapă să consume droguri. „Crește consumul în rândul fetelor la gimnaziu”

Psihologul Mihai Copăceanu susţine că, la vârsta de 13 ani, mulţi copii trec prin momente dificile, iar unii dintre ei încep să consume droguri, el apreciind că se constată o creştere a consumului de droguri în rândul fetelor.

De asemenea, el afirmă că un alt moment critic privind consumul drogurilor este primul an de facultate.

Mihai Copăceanu, doctor în medicină şi specialist în adicţii, a declarat, vineri seară, la Medika Antidrog, că se constată că fetele încep să consume mai multe droguri şi că acest fenomen este întâlnit în rândul elevelor de gimnaziu.

”Nu egalează şi nu depăşesc băieţii, dar totuşi creşte foarte mult consumul în rândul fetelor la gimnaziu. Nu am un răspuns ştiinţific, dar pot să spun că există, mai ales la 13 ani, un moment critic în dezvoltarea copilului când ei încep să consume. Dacă la clasa a opta au mindsetul pentru examenele de evaluare naţională şi sunt altfel cumva mobilizaţi, la clasa a şaptea se întâmplă un fenomen foarte interesant cu funcţia psihologică”, a afirmat psihologul Mihai Copăceanu.

El susţine că, la 13 ani, un copil nu mai acceptă să fie preadolescent, ci vrea să sară etapele şi ajunge să consume droguri.

”Simplu vorbind, curiozitatea, dorinţa de a avea o anumită stare la 13 ani, poate chiar influenţa anturajului, sunt motivele principale. La 13 ani, iar mai târziu la liceu, apar probleme de natură emoţională, micile depresii, despărţirile sau insuccesele”, a explicat psihologul Mihai Copăceanu.

El a precizat că un alt moment critic poate fi primul an de facultate, când scade monitorizarea părinţilor.

”Dacă vorbim de primul an de facultate este iarăşi un factor. Mulţi dintre ei se mută la oraş, poate la universităţi mari, în oraşe mari, clar scade foarte mult monitorizarea şi supravegherea părinţilor. Unii dintre ei au sau nu au bani. Sunt etape importante din viaţa lor care îi predispun mai mult la consumul de droguri, iar dacă include şi alcoolul, atunci încep să consume droguri cu mai multă uşurinţă”, a adăugat psihologul Mihai Copăceanu.

