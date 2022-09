Consumul de droguri în școli, scăpat de sub control. Ce măsuri ar trebui urgent luate

În unele școli identificate ca fiind vulnerabile, autoritățile vor să ia măsuri pentru stoparea consumului de droguri. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Sorin Cîmpeanu.

Tot ce știm, însă este că în momentul de față se lucrează la emiterea unui ordin de ministru comun cu Ministerele de Interne și al Sănătății pentru a implementa un proiect pilot.

Eugen Hriscu, director medical la clinica ALIAT, a explicat, pentru Ziare.com, cât de gravă este, de fapt, situația în privința consumului de droguri la tineri și ce ar fi trebuit să să facă autoritățile.

Măsurile polițienești din școli sunt greșite

"Toate aceste măsuri polițienești cu testări și cu pedepse penale au orientat consumatorii spre consumul de etnobotanice. Mă refer la acele substanțe consumate și de acele tinere de la Școala Centrală. E vorba despre substanțe extrem de ieftine, care nu ies la teste, pentru că sunt noi și sunt extrem de toxice.

Deci, tot ceea ce se întâmplă de 10 ani încoace, și ce vrem în continuare să facem, adică mă refer să fie și mai multă poliție și mai multe dosare penale, ne-a adus aici, în punctul în care suntem, și problema se va agrava", transmite Răzvan Hriscu.

E greșit că prevenția se face tot cu ajutorul poliției

"În tot acest timp, politicienii tot vorbesc despre cum să fie și mai multă poliție în școli. Practic, să mutăm poliția înăuntrul școlilor.

Și, atenție, la noi, prevenirea se face tot cu ajutorul poliției. Ceea ce e demonstrat că duce la o creștere a atractivității drogurilor", a explicat medicul psihiatru.

Poliția nu trebuie să amenințe elevii

"Când vine poliția în clasă și îi amenință cumva pe elevi, ea nu face altceva decât să glorifice negativ consumul de droguri.

Măsurile polițienești vor crea și mai mare presiune pe acest consum de etnobotanice. Și avem o problemă reală cu acest consum, pentru că legile încurajează consumul", a punctat specialistul.

Legile nu sunt în favoarea tinerilor

"E un proiect de lege care acum urmează să fie aprobat în Camera Deputaților, să iei 5 ani de pușcărie pentru un joint. O să ajungem ca în Rusia, unde se droghează ăia cu "crocodili". Și acolo tot așa s-a ajuns. Dădeau niște pedepse enorme pentru drogurile obișnuite și așa împingi consumatorul către drogurile care sunt mai periculoase, dar sunt tot felul de combinații care nu mai apar la teste.

Adolescentul nu este un adult care ia decizii pe baza unei gândiri mature pe termen lung. Creierul lui este impulsiv și reacționează rapid. Când nu e voie acolo, el se duce. Lucrăm într-un mod total neprofesionist", a subliniat specialistul.

Nu avem secții de detox pentru minori

"În România, nu avem deloc servicii pentru minori. Nu există secție de detox pentru minori. Un părinte în momentul de față nu are unde să își ducă copilul. Nici fetele de la Școala Centrală nu au unde să se ducă. Probabil au fost duse la camerele de urgențe de la Grigore Alexandrescu, adică camere de urgență cu specific general, și apoi au fost trimise acasă.

Părinții aud de multe ori de la specialiști că mai au de așteptat până ca minorul să împlinească 18 ani, pentru a putea fi internat în secțiile pentru adulți", a explicat medicul psihiatru", a explicat medicul psihiatru.

Nu sunt evaluate activitățile de prevenire din școli

X se duce în școli și raportează, adică spune că a făcut activitatea de prevenire la 1000 de elevi. Ok, dar care este aici rezultatul. Consumul tot crește de la an la an.

Ce ar trebui să facă autoritățile

"Am putea să apelăm la instrumente de prevenire care sunt dovedite ca eficiente în cazul studiilor. Adică trebuie să îi ajuți pe tineri să își dezvolte niște abilități.

Cei care ajung acolo sunt în perioade vulnerabile din viața lor și consumul de droguri pentru ei apare ca o soluție. Și atunci trebuie să întărești capacitățile tânărului de a face față acestor situații. De a face față bullying-ului. Sau a diferitelor situații de acasă", spune medicul psihiatru.

Cum pot fi ajutați tinerii

"Tinerii au nevoie să aibă abilități de viață, pe care unii în familiile lor nu le deprind. Trebuie predate lecții la clasă cu elevi puțini, nu campanii pe zidurile școlilor și cu marșuri împotriva drogurilor. Ci să lucrezi la clasă cu fiecare elev sau cu grupuri mici.

De asemenea, trebuie să antrenezi elevi care să deprindă niște informații care apoi când se întorc în mediile școlare să devină chiar ei un fel de sprijin pentru colegii lor", a concluzionat Răzvan Hriscu.

