MAI, toleranță zero în privința drogurilor la festivaluri: „Trebuie să fie doar de muzică și artă”. Pregătiri pentru UNTOLD

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis, cu privire la festivalurile de până acum, că evenimentele s-au desfășurat în bune condiții și a subliniat că toleranța în privința drogurilor este zero la MAI.

„Un alt fenomen social cu impact aproape național este cel al festivalurilor care provoacă toate sau mai multe structuri ale noastre, le testează, dacă vreți, sub aspectul riscurilor care pot apărea în legătură cu aceste evenimente care implică mase mari de oameni. Festivalurile s-au desfășurat în condiții bune și apreciez intervenția promptă a Jandarmeriei, a Poliției, a Agenției Naționale Antidrog în numeroase situații, inclusiv într-un caz care a fost mediatizat deja la festivalul Beach Please!, când cu promptitudine a fost reținut un cetățean străin, artist, care în timpul spectacolului a fumat substanțe interzise. Aşa vom proceda și pe viitor indiferent despre cine este vorba. În fața legii române nu are nimeni niciun fel de excepție. Iar structurile noastre vor aplica această lege”, a declarat Cătălin Predoiu, miercuri, în cadrul unei întâlniri avute cu șefii din cadrul MAI.

Ministrul a mai menționat că operațiunile antidrog au avut un impact pozitiv în privința desfășurării festivalurilor.

„Apreciez și acțiunile operative ale structurilor specializate antidrog, desfășurate înaintea festivalurilor pe zona de trafic, pe zonele de rețele de traficanți. În general, aceste operațiuni nu s-au cunoscut și nici cele care vor urma nu se vor cunoaște, din motive pe care nu are rost să le explic, dar eu știu că au avut loc și știu că au avut un impact pozitiv asupra desfășurării festivalurilor”, a mai declarat ministrul Afacerilor Interne.

Predoiu a mai anunțat că este toleranță zero la MAI în privința drogurilor la festivaluri.

„Se apropie mari festivaluri. Ele trebuie să fie doar de muzică și artă, nu festivaluri de droguri. Știu că acționăm în direcția asta, dar transmit și un mesaj către public și cei care din public își pun problema că sunt ocazii pentru a face trafic sau consum de droguri. Toleranța este zero la Ministerul Afacelor Interne și ăsta e principiul legal. Ăsta e principiul pe care legea românească îl stabilește, toleranță zero față de trafic și consum. Până la alte prevederi legale sau principii nu discutăm acest lucru”, a explicat Cătălin Predoiu.

El s-a referit și la festivalul Untold care avea loc în această săptămână la Cluj – Napoca.

„Două, trei cuvinte speciale apropo de festivaluri de cel care urmează în câteva zile, Untold. Am avut discuții cu ceva timp înainte cu primarul Clujului și cu şeful DSU-IGSU, şeful Jandarmeriei Române, în legătură cu buna desfășurare a acestui festival. De asemenea o echipă solidă de la Ministerul Afacelor Interne s-a deplasat la Cluj, a discutat cu reprezentanții primăriei, inclusiv cu primarul, cu organizatorii, discuții constructive, foarte bune, în ideea de a asigura celor care să duc acolo să se distreze și nu să facă altceva, bune condiții și siguranță”, a mai transmis Cătălin Predoiu.

