Situație incredibilă: Schema prin care veterinarii aduc droguri periculoase pe străzi: „Autoritățile ajung să fie complice la acest fenomen"

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 06:00
286 citiri
Situație incredibilă: Schema prin care veterinarii aduc droguri periculoase pe străzi: „Autoritățile ajung să fie complice la acest fenomen”
Unii veterinari ajung să facă trafic de stupefiante, din cauza salariilor mici din sistem

Într-o interpelare adresată Guvernului și ANSVSA, deputata Aurora Tasica Simu a cerut explicații despre folosirea ketaminei pentru gestionarea câinilor fără stăpân și a atras atenția asupra suspiciunilor privind traficul ilegal cu această substanță. Ketamina este un anestezic, folosit și în cabinetul veterinar, dar este folosită și de oameni ca drog recreațional. Recent, a început să fie prescris de medici ca antidepresiv, în unele țări. Elon Musk a recunoscut public că ia ketamină pe rețetă, ca tratament.

Ziare.com a luat legătura cu Vlad Răducu, medicul veterinar care a pus bazele cabinetului Iris Vet, pentru a ne oferi mai multe detalii despre acest fenomen.

„De obicei, anestezicele stau sub cheie. Nimeni, niciodată, nu ia cheia cu el. Fiecare anestezie pe care o facem o trecem în registrul de stupefiante și psihotrope. DSV-ul îți cere toate registrele când vine în control. Dacă tu nu le ai pe astea în regulă, e o problemă mare de tot”, ne-a explicat acesta.

Deși procedura poate părea foarte sigură, la prima vedere, medicul veterinar a explicat cum reușesc unele cabinete să păcălească controalele.

„E foarte simplu să maschezi traficul de ketamină, pentru că medicii își falsifică rapoartele. Fiecare proprietar primește un consimțământ înainte de anestezie. În consimțământul respectiv nu sunt trecute kilogramele exacte ale animalului. De exemplu, vine o doamnă cu un câine de 5 kilograme, iar tu poți să treci în registrul tău de consultație o greutate 20–25 de kilograme și astfel poți justifica o doză mult mai mare de ketamină.

O altă situație în care poți masca este să scoți efectiv ketamina din flacon și, după care, să îl umpli cu apă. Și nimeni nu va trage din flacon să testeze dacă efectiv e ketamină sau nu — doar se uită la flacon, la cantitate. Cantitatea îi interesează foarte mult. Ei nu testează efectiv dacă într-adevăr acolo e ketamină. Acolo poate să fie apă oxigenată sau orice altă substanță transparentă care seamănă cu ketamina”, a precizat medicul.

Registrele digitale ar fi mult mai greu de păcălit

Soluția cea mai eficientă pentru eliminarea acestui tip de trafic de droguri, potrivit veterinarului Vlad Răducu, este ca Parlamentul să introducă o lege prin care să oblige cabinetele să se digitalizeze.

„E nevoie controale mai frecvente, fără cumetrii, iar metodele de sancționare mult mai aspre. În momentul de față, vine inspectoratul, îți cere registrul de intrări-ieșiri, iar tu spui „păi nu l-am făcut”. Și el zice „bine, atunci o săptămână-două ai timp să îl faci și te prezinți cu el”. În perioada aia ai suficient timp să maschezi traficul și să te prezinți cu un registru unde, pe hârtie, totul să fie în regulă.

Ceea ce ar ajuta cel mai mult ar fi renunțarea la registrele fizice, totul să fie digital. Dacă totul e digital, tu introduci în gestiune toate substanțele pe care le ai. Un soft de gestiune îți scade automat stocul când marchezi o anestezie sau un tratament. Dacă se scade automat din gestiune, nu ai cum să mai falsifici din pix. În registrul de stupefiante și psihotrope apare și numărul de fișă al pacientului, care trebuie să coincidă cu numărul de fișă din registrul tău de consultații.

Cam asta e problema, din punctul meu de vedere, faptul că majoritatea consultațiilor și a registrelor sunt fizice. Din punctul meu de vedere, lumea s-a digitalizat, trebuie să ne digitalizăm și noi. Proprietarii ar trebui să primească o fișă de consultație post-operator — o foaie scrisă cu toată anestezia pe care a primit-o animalul, tipul de anestezie și doza”, a continuat acesta.

Unii medici veterinari fac trafic de droguri din disperare: „Controalele se fac pe cumentrii”

Medicul veterinar a explicat condițiile care îi determină pe unii colegi de breaslă să apeleze la trafic de droguri.

„În medicina veterinară nu există transparență, iar controalele, de obicei, se fac pe cumetrii, autoritățile ajung să fie complice la acest fenomen. Iar furtul de ketamină e practicat de medicii plătiți foarte prost, nu pentru că cabinetele nu și-ar putea permite, ci pentru că sistemul i-a învățat să fie plătiți prost. Multe cabinete angajează fără carte de muncă. De exemplu, un medic veterinar poate avea un salariu de 3.000 de lei, fără carte de muncă; majoritatea lucrează astfel. Dacă nu ai contract de muncă, situația e precară, ești la mâna patronului, iar ITM-ul face controale doar în urma sesizărilor, în timp ce ANAF-ul se face că plouă.

Asta împinge oamenii probabil către astfel de activități: ai o familie, trebuie să te întreții. Dacă ești prost plătit, e greu. De asta sunt foarte supărat pe modul în care funcționează cabinetele veterinare, nu doar în ceea ce privește problema ketaminei, ci și referitor la condițiile în care lucrează oamenii. Medicina veterinară în România e subdezvoltată.

Un medic veterinar care are 3.000 de lei nu își permite să plătească un curs de anestezie care costă, de exemplu, 2.500 de lei. Probabil de aceea rata mortalității este crescută în rândul animalelor și există și alte probleme profesionale. De asemenea, mulți medici veterinari recurg la sinucidere, e o presiune mare”, a conchis Vlad Răducu.

