Directoare de liceu prestigios din București, despre părinții informați că au copii care se droghează: "Au reacții violente. Cer dovezi"

După ce au fost făcute publice informațiile din dosarul privind traficul de droguri în mai multe licee din Capitală, luni, 20 martie, subiectul a fost readus în discuție.

Colegiul Național ”I.L Caragiale” din Capitală este printre instituțiile de învățământ în care sunt comercializate droguri, potrivit anchetatorilor.

Directoarea Colegiului Național ”I.L Caragiale”, Andreia Bodea a declarat, marți, 21 martie, că a semnalat Poliției că elevii consumă stupefiante în instituția pe care o conduce, însă a avut parte de ”reacții violente și agresive” din partea părinților. Aceștia au amenințat-o că o vor da în judecată.

”Nu numai că avem cunoștință, am și transmis și părinților. Am transmis peste tot. Nu sunt de acord neapărat cu ideea că directorii știau. Mă doare și pe mine personal. Este o școală la imaginea căreia am muncit foarte mult.

Realitatea este că a crescut îngrijorător consumul de substanțe interzise în școli, în toate școlile.

Eu i-am informat pe părinți, atunci când am știut. Părinții sunt cei care, cel puțin din experiența mea, au reacții violente și agresive la adresa mea, pentru că cer dovezi.

Vă dați seama că nu pot să intru în grupurile sanitare dacă am o suspiciune sau un elev mi-a transmis că se petrece un lucru. Stau afară. Părinții vin când sunt chemați la școală și îmi spun: «vă dau în judecată! Ce aveți cu copilul meu? Eu vreau dovada»”, a afirmat prof. Bodea, la Euronews România.

"Exclus să-i percheziționăm"

Aceasta a explicat că nu poate verifica ghiozdanele elevilor, însă anunță Poliția când află că în toaletele școlii s-ar consuma substanțe interzise.

”Nu cred că e vreun director care să aibă vreo dovadă. Noi nu avem voie când avem o suspiciune să-i căutăm în ghiozdane, exclus să-i percheziționăm. Nici nu poate fi vorba.

Am chemat Poliția, am chemat Salvarea și lucrurile au rămas tot așa.

Nu am sesizat DIICOT-ul ca atare. Am sesizat Poliția. În momentul în care am chemat salvarea, automat că a venit și Poliția. Am sesizat părinții, ceea ce mi se pare normal. Nu e ca și cum lucrurile ar fi fost ascunse sub preș”, a mai precizat Andreia Bodea.

”Au venit elevi și mi-au spus: «doamna directoare, în locul cutare noi credem că o colegă consumă ceva». M-am dus și am stat în fața toaletei împreună cu secretara 35 de minute.

Evident că n-am putut să intru peste copil. Am simțit un miros suspect, i-am chemat părinții care mi-au spus: «nu e nicio problemă»”, a mai precizat directoarea.

Profesoara crede c[ ar trebui, în cazul în care „este dovedit, la capătul procesului că un elev din Caragiale este fie dealer, fie consumator să fie scos într-un fel sau altul, oficial și legal din colectivul acelei școli”.

”Să termine liceul la seral. Problema este că el rămâne în continuare în grupul de copii și tentația este vârsta. Vorbim despre adolescenți. Acum tentațiile sunt realmente periculoase”, a adăugat Andreia Bodea.

"În Caragiale au venit de două ori de la agenția antidrog"

”Nu a trecut o lună în care în Caragiale au venit de două ori de la agenția antidrog, inclusiv împreună cu un fost consumator de droguri care acum din fericire a trecut printr-o cură de dezintoxicare.

A venit și le-a vorbit. Nu a vorbit pe holuri, a vorbit în sala de festivități unui număr impresionant de clase. Au venit de două ori. Sunt doi psihologi - un domn și o doamnă - care săptămânal vin și discută în această școală cu elevii pe această temă”.

”Din ce informații am de la elevii mei care au conexiuni cu elevi din foarte multe școli, licee și colegii din București, consumatori de substanțe interzise sunt peste tot.

Acel mesaj al ofițerilor antidrog ajută foarte puțin pentru că fenomenul este mult prea extins ca să mai putem să tratăm o tumoră, așa cum este acel fenomen, cu un algocalmin”, a mai spus directoarea.