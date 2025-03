Situația disperată din cauza drogurilor într-o localitate din Dolj. Directorul unei școli cere poliției să facă controale în pauze și în timpul orelor

În comuna Călărași, din județul Dolj, primarul localității și directorul Liceului Tehnologic „Petre Baniță” se implică activ în prevenirea consumului de substanțe psihoactive, în special în rândul adolescenților. Deși se confruntă cu dificultăți din cauza legislației și a limitărilor procedurale, aceștia sunt determinați să abordeze problema consumului de droguri.

„Noi rămânem doar cu această suspiciune”, a explicat directorul Florin Onete, subliniind că, deși profesorii bănuiesc anumite comportamente anormale, nu pot interveni din cauza lipsei dovezilor clare, arată Adevărul.ro.

„Am avut și situații - vă dau un caz concret, pentru că trebuie să facem front comun acestui aspect care e din ce în ce mai frecvent - de elev spre exemplu căruia i-a venit rău. Am mers cu el la spital, am solicitat medicilor de acolo - Domnule, se pot recolta probe, putem să vedem dacă acest copil a consumat ceva substanțe interzise? Nu-nu-nu, nu avem voie să facem așa ceva! - Și atunci noi rămânem doar cu această suspiciune. Eu nu pot să-i spun părintelui - Domnule, vezi că copilul dumitale e suspect de a consuma ceva! - pentru că nu am o dovadă palpabilă, ceva analize clare din care să reiasă acest lucru. Și atunci ne învârtim în acest cerc de suspiciuni în care și noi presupunem, și primăria presupune, și, iacătă, realitatea pare să confirme oarecum aceste suspiciuni, dar, fără dovezi, încă o dată, e destul de dificil. Mai ales în democrația asta în care vă dați seama ce ar însemna, eu, ca director, să fac o afirmație...”

În ceea ce privește măsurile pe care școala le poate lua, directorul a explicat: „În situația în care un cadru didactic observă un comportament anormal al elevului este înștiințat consilierul școlar. Acesta poartă o discuție cu elevul, informează colegii din școală, se ia legătura cu părinții, li se expune acestora situația și, «eventual facem o atenționare și către poliție și spunem – vedeți, copiii... de la clasa X, Y,Z au în această perioadă un comportament anormal, să vadă dumnealor mai departe cum pot să gestioneze. Anunțăm poliția națională, ei au atribuții»”.

De asemenea, directorul a subliniat dificultățile întâmpinate în dialogul cu părinții: „Pur și simplu nu-l interesează, de foarte multe ori, spune că nu există așa ceva, e imposibil. Sunt cazurile fericite în care părinții sunt cu copiii acasă, și sunt destul de puține. Foarte mulți sunt lăsați cu bunicii, foarte mulți părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Imaginați-vă ce înseamnă ca un adolescent de 16 ani, supus anturajului, să rămână acasă doar cu un bunic care are peste 65-70 ani. Ce autoritatea mai poate avea în fața acelui copil? Sunt multe de spus. Să știți că aceste cazuri sunt frecvente cred că în majoritatea liceelor, dar noi le mediatizăm mereu, facem apel, facem acțiuni și chiar mă bucur că după atâta timp au înțeles că trebuie să fie permanentă poliția locală în preajma școlilor și chiar în incinta școlilor. Și i-am rugat, nu doar în pauze, în timpul orelor, să vină, să facă controale”.

Directorul a subliniat și lipsa unui cadru legal eficient: „Și cei de la antidrog (n. red. – Agenția Națională Antidrog, instituție aflată în această perioadă în reorganizare, ca urmare a adoptării unei noi strategii prin care se dorește să se pună mai mare accent pe prevenție și tratare, prin centre de sănătate mintală, în detrimentul strategiei de a pedepsi consumatorii) sunt la fel ca noi. Adică, văzând ce legislație este în vigoare, suntem de multe ori legați de mâini și de picioare. Știu, e mult mai ușor să te faci că nu vezi, să te faci că nu există astfel de cazuri, dar, uitați, ajungem din ce în ce la consum la vârste tot mai mici, tot mai fragede. Și vorbim de acele , cum le spun ei, care pe mine m-au terorizat și chiar cei de la Antidrog mi-au spus: nu avem ce să facem, ele nu sunt pe lista substanțelor interzise și atunci, până le introduc pe lista substanțelor, ele se consumă. Personal, și colegii mei și profesorii de serviciu, văd zilnic copii care au un comportament schimbat, anormal, să-i spunem așa, la ore, în timpul activităților extrașcolare, dar, din păcate, în afara faptului să-i atragem atenția, să încercăm să-l consiliem pe acel copil, să discutăm cu părinții acolo unde avem cu cine discuta, nu putem să facem multe. (...) Nu avem pârghii, eu, ca director de școală, nu am foarte multe pârghii. S-au creat atâtea proceduri greoaie, complexe, de raportări, de registre, de... Și pierdem la un moment dat esența”.

Cătălin Țone, expert antidrog, a declarat că problema este mult mai complicată și va fi dificil de gestionat chiar și după crearea Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor (ANPCDDA): „România este extrem de săracă. Eu mă duc acum în conferință cu 500 de elevi. Am avut anul trecut 168 de activități, cu peste 60.000 de beneficiari. Deci nu sunt oameni care să meargă să facă aceste instructaje”.

În plus, Țone a subliniat importanța educației corecte și a unei abordări mai informate în rândul tinerilor: „S-a făcut greșit. S-au dus cei de la agenție: Nu vă drogați!; Vă prinde cu drog, vă duce la pușcărie. Copiii au râs tot timpul. Și nu s-a făcut nimic. Eu fac altfel. Mă duc la aceste activități, am filmulețe cu ei, întreb eu ce sunt drogurile. Dau microfonul să răspundă, să spună, mă joc. (...) Am un cod QR la sfârșit. Dacă vor să-mi zică ceva, să mă întrebe ceva, să-mi spună. Cam ăsta e stilul. Asta ține la copii. Dar trebuie mers și spus. Pentru că vin în plan secund, în online, domnii traficanți de droguri și domnii consumatori vedete care spun că nu e rău să tragi un joint. Nu e rău să iei o pastilă, să vezi cum e. Nu e rău să...”.

Țone a continuat: „Pe înțelesul lor trebuie să fie și discuția cu părinții. Acestora li se prezintă imagini cu drogurile, pentru a le putea identifica, li se spune cum să-i verifice pe copii, cum să le verifice telefonul, care este limbajul folosit de traficanți, cum se discută despre droguri”.

