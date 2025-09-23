Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa, prins în România. Transporta cocaină cu o mașină folosită la ride-sharing

Procurorii DIICOT Iași au reținut, în urma unor percheziții și acțiuni operative desfășurate în zilele de 22 și 23 septembrie 2025, trei persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, între acestea numărându-se și cetățeanul albanez Lek Colaj.

Albanezul este considerat unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa, potrivit surselor G4Media.

„În cursul zilei de ieri, inculpatul de 44 de ani (cetățean albanez) și coinculpatul de 43 de ani au fost prinși în flagrant, în apropierea Aeroportului Internațional Iași, având în autoturismul cu care se deplasau 14 doze de cocaină, destinate comercializării. Din actele de urmărire penală a rezultat că drogurile au fost date de către inculpatul în vârstă de 44 de ani, cetățean albanez, coinculpatului în vârstă de 43 de ani, pentru a le valorifica în perioada în care primul nu se afla în România”, au precizat procurorii DIICOT Iași.

Potrivit comunicatului DIICOT, în perioada 2022 — septembrie 2025, cei trei inculpați (un bărbat de 44 de ani, cetățean albanez, și doi cetățeni români, de 43 și 44 de ani) au deținut și comercializat pe raza municipiului Iași cantități de cocaină, inculpatul de origine albaneză fiind sursa principală de aprovizionare a coinculpaților. Ancheta arată că tranzacțiile se realizau exclusiv cu persoane considerate de încredere și în locații stabilite de către inculpați, unul dintre aceștia deplasându-se frecvent cu un autoturism folosit și pentru activități de tip ride-sharing.

În urma perchezițiilor efectuate în cauză au fost găsite și ridicate aproximativ 800 de grame de cocaină — un calup și 128 de doze porționate în cantități de circa 1 g, 5 g, 10 g, 30 g și 100 g — precum și șase cântare de mare precizie. De asemenea, anchetatorii au ridicat sumele de 158.200 euro, 539.650 lei, 1.200 dolari și 590 lire sterline, un pistol calibru 9 mm încărcat cu trei cartușe, un pistol calibru 7,65 mm încărcat cu opt cartușe, alte 88 de elemente de muniție cu diferite calibre, 28 de pietre cu aspect asemănător diamantelor (aflate în curs de expertizare), două ceasuri de lux, mai multe monede de colecție și obiecte metalice (argintii și aurii), unități de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

Procurorii DIICOT Iași urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor trei inculpați. Activitățile judiciare și operative au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al polițiștilor din Secția 5 Poliție Rurală Răducăneni, din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Iași.

