Incident grav deasupra Mării Negre. Rușii au doborât ”neprofesionist” o dronă americană de recunoaștere

O dronă americană MQ-9 Reaper a fost lovită intenționat de un avion Su-27 al Rusiei deasupra Mării Negre marți, 14 martie.

Potrivit Forțelor Aeriene Americane, incidentul a avut loc în jurul orei 08:00.

”Două avioane rusești Su-27 au efectuat o interceptare nesigură și neprofesională a unei aeronave MQ-9 fără pilot de recunoaștere a forțelor aeriene americane, care opera astăzi în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre.

La aproximativ 7:03 AM (ora 8 dimineața, ora României), una dintre aeronavele rusești Su-27 a lovit elicea MQ-9, determinând comandamentul american să ia decizia doborârii dronei MQ-9 în apele internaționale”, se arată în comunicatul Forțelor Aeriene Americane.

⚡️ According to the U.S. military, the MQ-9 drone was conducting a routine operation in international airspace when two Russian Su-27 aircraft attempted to intercept it, the BBC reported, citing the U.S. European Forces Command.

🔗https://t.co/HLNyQjMkYZ pic.twitter.com/V4PCe3TFfC