Două drone au căzut pe autostrada către Moscova. Imagini filmate de un șofer VIDEO

Două drone au căzut pe o autostradă în regiunea Kaluga din Rusia, care se învecinează la nord cu regiunea Moscova, în timp ce guvernatorul local a anunţat luni, 5 iunie, că nu a avut loc detonarea explozibililor, relatează Reuters.

"Zona a fost izolată", a declarat guvernatorul regiunii, Vladislav Şapşa, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Pe baza informaţiilor furnizate de Şapşa, dronele au căzut la aproximativ 280-300 km de Moscova.

Imaginile filmate de un șofer surprind un fragment din dronă pe marginea drumului:

In the #Kaluga region, two unknown drones fell on the M3 "Ukraine" highway. The devices did not detonate, the road is currently blocked. pic.twitter.com/Cqrrc96PWc

Săptămâna trecută, Rusia a anunţat că drone ucrainene au lovit cartiere bogate ale Moscovei, ceea ce Kievul a negat.

Russian media publishes a photo of two UAVs that crashed on the M3 "Ukraine" highway in the Kaluga region, Russia

The wingspan of the UAV is about one and a half to two meters. Locals noticed a video camera on it, there were no suspended ammunition. pic.twitter.com/tOlpa1FEyi