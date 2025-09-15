Polonia a doborât o nouă dronă. Zbura deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. "Doi cetățeni belaruși au fost reținuți", a anunțat premierul Donald Tusk

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 21:49
767 citiri
Polonia a doborât o nouă dronă. Zbura deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. "Doi cetățeni belaruși au fost reținuți", a anunțat premierul Donald Tusk
Drona rusească Lancet/ FOTO: mil.in.ua

Polonia a „neutralizat” luni, 15 septembrie, o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia, a declarat premierul Donald Tusk pe rețeaua X.

"Serviciul de Protecție a Statului a neutralizat recent o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale (strada Parkov) și a Palatului Belweder. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului", a scris prim-ministrul polonez pe rețeaua de socializare.

Nu au fost disponibile mai multe detalii imediat.

Incidentul are loc în contextul în care Polonia este în alertă, după ce un val de drone rusești a intrat în spațiul aerian polonez în timpul unei incursiuni fără precedent la scară largă miercurea trecută, 10 septembrie.

Incidentul de săptămâna trecută

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat într-un interviu pentru The Guardian că incidentul din săptămâna trecută, când mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, a fost o încercare deliberată a Kremlinului de a testa reacțiile NATO.

„Incursiunea pare să fi fost parte a unei strategii de escaladare treptată, care să nu provoace o reacție pe scară largă”, a spus Sikorski, intervievat la Kiev.

Șeful diplomației poloneze a confirmat că, deși dronele utilizate în operațiune erau capabile să transporte muniție, cele care au ajuns în Polonia nu erau încărcate cu explozibili. „Interesant este că toate erau nefuncționale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanșa un război”, a explicat acesta.

Sikorski a respins criticile privind capacitatea de reacție a apărării aeriene poloneze, după ce doar trei sau patru din cele 19 drone au fost doborâte, în timp ce unele au parcurs sute de kilometri pe teritoriul Poloniei.

„Dronele nu și-au atins țintele și au provocat pagube minore proprietății, nimeni nu a fost rănit. Dacă s-ar fi întâmplat în Ucraina, conform definițiilor ucrainene, ar fi fost considerat un succes 100%”, a declarat ministrul.

Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
Mașina familiei premierului polonez Donald Tusk a fost furată miercuri, 10 septembrie, din fața casei sale din nordul Poloniei. Furtul a avut loc în ciuda supravegherii permanente de către...
Șapte epave de drone și părți ale unei rachete au fost găsite până în prezent în Polonia. 12.000 de polițiști caută acum toate resturile
Șapte epave de drone și părți ale unei rachete au fost găsite până în prezent în Polonia. 12.000 de polițiști caută acum toate resturile
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum în Polonia după intruziunea din spaţiul aerian din cursul nopţii, a anunţat miercuri, 19...
#drona doborata polonezi, #Polonia, #cladiri guvernamentale, #Varsovia, #Donald Tusk premier Polonia , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România va deveni un hub regional pentru producția de drone, în colaborare cu Ucraina, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu
  2. Polonia a doborât o nouă dronă. Zbura deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. "Doi cetățeni belaruși au fost reținuți", a anunțat premierul Donald Tusk
  3. SUA au transferat Ucrainei muniții cu dispersie de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară care a semnat convenția care le interzice
  4. Andrei Caramitru, după ce Armata Română n-a vrut să doboare drona, iar Rusia susține că a fost un OZN: "Rusia râde de noi și o să accelereze agresiunea că am plecat capul umil și tâmp"
  5. Theodor Paleologu, după uciderea lui Kirk: "Nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din SUA să se țină momente de reculegere în Parlamentul României"
  6. Rusia cere Turciei să-i returneze rachetele S-400 livrate în 2019. Motivele bizare ale acestei decizii
  7. Scandalul cu bâte și topoare din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit, a fost anunțat pe TikTok cu câteva zile înainte. "Eu cu mâna mea de nu-i dau lui Rupi 20 de ani"
  8. Trump, pus la respect de UE după ultimatumul privind sancțiunile pentru Rusia. "Facem acest lucru de câțiva ani buni"
  9. Entuziasmul legat de inteligența artificială a zguduit topul mondial al miliardarilor. Dar dacă totul este doar o bulă?
  10. Un copil de 13 ani și-a pierdut viața, în Argeș, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!