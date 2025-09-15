Polonia a doborât o nouă dronă. Zbura deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. "Doi cetățeni belaruși au fost reținuți", a anunțat premierul Donald Tusk

Polonia a „neutralizat” luni, 15 septembrie, o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia, a declarat premierul Donald Tusk pe rețeaua X.

"Serviciul de Protecție a Statului a neutralizat recent o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale (strada Parkov) și a Palatului Belweder. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului", a scris prim-ministrul polonez pe rețeaua de socializare.

Nu au fost disponibile mai multe detalii imediat.

Incidentul are loc în contextul în care Polonia este în alertă, după ce un val de drone rusești a intrat în spațiul aerian polonez în timpul unei incursiuni fără precedent la scară largă miercurea trecută, 10 septembrie.

Incidentul de săptămâna trecută

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat într-un interviu pentru The Guardian că incidentul din săptămâna trecută, când mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, a fost o încercare deliberată a Kremlinului de a testa reacțiile NATO.

„Incursiunea pare să fi fost parte a unei strategii de escaladare treptată, care să nu provoace o reacție pe scară largă”, a spus Sikorski, intervievat la Kiev.

Șeful diplomației poloneze a confirmat că, deși dronele utilizate în operațiune erau capabile să transporte muniție, cele care au ajuns în Polonia nu erau încărcate cu explozibili. „Interesant este că toate erau nefuncționale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanșa un război”, a explicat acesta.

Sikorski a respins criticile privind capacitatea de reacție a apărării aeriene poloneze, după ce doar trei sau patru din cele 19 drone au fost doborâte, în timp ce unele au parcurs sute de kilometri pe teritoriul Poloniei.

„Dronele nu și-au atins țintele și au provocat pagube minore proprietății, nimeni nu a fost rănit. Dacă s-ar fi întâmplat în Ucraina, conform definițiilor ucrainene, ar fi fost considerat un succes 100%”, a declarat ministrul.

