Cum justifică un liberal bâlbele în cazul dronei prăbușite în Tulcea: Negarea inițială a fost menită să protejeze cetățenii de narativul rusesc

Poziția inițială a statului român în cazul dronei prăbușite în județul Tulcea a fost de negare a acestui incident, tocmai pentru a proteja cetățenii de narativul rusesc că nu suntem în stare să ne apărăm, că România nu are parte de securitate și că NATO nu face nimic, a susținut, luni, la RFI, vicepreședintele PNL Pavel Popescu, membru al Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaților.

”În România, situația a fost complicată și este complicată din prisma influenței ruse tot mai directe și din prisma propagandei ruse care se face în urma acestui subiect, pentru că așa cum bine știți, dacă până în momentul de față Federația Rusă împingea o propagandă în România, prin care se ducea acest narativ că vrem să băgăm românii în război", a sups Pavel Popescu, adăugând că "este extrem de important să înțelegem miza acestor acțiuni din aceste zile și să înțelegem că e foarte complicat pentru un Guvern, chiar dacă Guvernul și autoritățile au trecut printr-o serie de bâlbe de comunicare pe care nu le putem nega, e foarte complicat să fie radicali pe un astfel de subiect, pentru că situația poate escalada și cu siguranță nimeni în acest stat nu-și dorește acest lucru”.

"În România a existat în acest caz acest interval de timp, în care statul român își asumă o poziție. Poziția statului român a fost negarea acestui incident cu dronă, tocmai pentru a proteja cetățenii de acest narativ, care vine într-un mod foarte-foarte direct și brutal și anume faptul că nu suntem în stare să ne apărăm, România nu are parte de securitate, România nu are nimic, NATO nu face nimic. Asta a fost, în opinia mea, este o analiză personală și din interacțiunea pe care am avut-o și eu de multe ori cu alte instituții, cred că acesta a fost narativul care a fost adoptat. Nu cred că este unul greșit, subliniez. Ceea ce cred că a fost greșit e faptul că în urma descoperirii acestui incident, coordonarea dintre instituții a lipsit și nu a fost o clarificare directă și rapidă a modului în care acea ministrategie de moment a încercat să fie aplicată. Eu cred că negarea unui astfel de incident, înainte ca el să fie dezbătut în spațiul public, în condițiile în care a fost unul minor și subliniez că este unul minor, nu a fost neapărat un lucru rău, ci dimpotrivă, i-a protejat pe toți cei care puteau să cadă în acest narativ, pe care Rusia de-abia așteaptă să-l promoveze, deja îl vedem în spațiul public, în online", a afirmat Pavel Popescu.

Întrebat cum i-ar fi protejat pe cetățeni negarea unei informații dovedită ulterior a fi reală, Pavel Popescu a replicat: "Eu vorbeam de, cum să spun, o strategie națională care este aplicată și despre care am cunoștință, vă spun asta și ca fost președinte al Comisiei de Apărare, că au existat mai multe momente dificile în istoria acestui război din Ucraina, până astăzi, în care România a fost provocată nu neapărat prin incidente de drone, a fost provocată și au fost la limita de a ieși în spațiul public niște evenimente care cu siguranță ar fi alimentat narativul de care vă spun și ar fi dus la crearea unei tensiuni majore în societate. În acele momente, poate și nu poate, vă spun că unii dintre noi nu am fost fani ai unor astfel de strategii, dar pe termen lung ele dau roade, în pofida faptului că nu arată bine în spațiul public".

