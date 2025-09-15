Andrei Caramitru, după ce Armata Română n-a vrut să doboare drona, iar Rusia susține că a fost un OZN: "Rusia râde de noi și o să accelereze agresiunea că am plecat capul umil și tâmp"

Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru opiniile sale tranșante, consideră că incidentul legat de drona rusească, pe care avioanele Armatei Române au însoțit-o, dar n-au doborât-o, va determina Rusia să "accelereze agresiunea" împotriva României.

După cum se știe, după ce însuși ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că forțele MApN ar fi putut să doboare aeronava fără pilot, însă au decis să nu tragă în ea, Ambasada Rusiei la București a transmis un mesaj în care ironiza Armata Română, susținând că militarii români ar fi văzut un OZN.

"Credeți că aliații NATO și rușii nu au înțeles exact ce înseamnă că nu am avut curajul să dăm ordin clar avioanelor și că președintele nostru tace? Mesajul este catastrofal. Țară eșuată undeva între Orient și Occident, incapabilă să se auto gestioneze, de un curluntrism și frică patologice aberante. Asta e concluzia evidentă pe care au tras-o toți din acest eveniment. Rusia, vă dați seama că râde de noi și o să accelereze agresiunea că am plecat capul umil și tâmp", susține Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook, la data de 15 septembrie 2025.

Caramitru acuză și declarația ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, care spunea că el a dat aprobare pentru doborârea dronei, însă decizia de a o doborî îi revenea "comandantului militar" al acțiunii. "Armata primește ordinul pe lanțul de comandă politică sau nu. Nu poți evita decizia și să o pasezi la pilot, știe oricine asta, e efectiv tembelism", consideră Caramitru.

