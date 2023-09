Kievul trage de urechi România și NATO după incidentul cu drona din Tulcea: Avem nevoie de acțiuni, nu de „tăcerea mieilor”

Consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak a explicat vineri, 8 septembrie, că Ucraina nu se aşteaptă ca NATO să declare război Moscovei pentru că o dronă militară rusă a căzut luni pe teritoriul României, ţară membră a NATO, dar a cerut mai multă fermitate pentru a evita repetarea unor situaţii similare, transmite EFE.

"Poate că ar merita să puncteze mai ferm că este inadmisibil să se încalce spaţiul lor aerian?", a scris Podoliak pe contul său de pe reţeaua de socializare X (fostă Twitter). Consilierul preşedinţiei ucrainene a sugerat o posibilă reacţie a României şi a altor ţări NATO care se învecinează cu Ucraina.

Of course, no one expects NATO to invoke Article 5 and go to war with Russia over a metal can falling in a Romanian field. This is not the case. Russia allows itself to use the airspace of Romania and other neighbors to launch missile attacks on Ukraine for one reason only.…