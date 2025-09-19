Noi fragmente de dronă, identificate pe o plajă din Constanța. Cum se traduce inscripția scrisă în rusă VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 10:46
Noi fragmente de dronă, identificate pe o plajă din Constanța FOTO captură video YouTube /Antena 3 CNN

Vineri, 19 septembrie, au fost publicate poze cu noi fragmente de dronă rusească identificate pe teritoriul României. Mesajul inscripționat pe bucățile de metal ajunse pe o plajă din județul Constanța, la Vadu, confirmă faptul că acesta provine, cel mai probabil din arsenalul de drone lansat de Federația Rusă către infrastructura Ucrainei de la Dunăre.

Fragmentele metalice care par să provină dintr-o dronă au fost identificate în timpul unei acțiuni de ecologizare realizată de inspectorii Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Pe bucata de metal găsită pe plaja românească, este vopsit un mesaj de avertizare în limba rusă, fapt ce pare să confirme proveniența fragmentului. Mesajul de avertizare înseamnă „Nu atingeți”, scris în limba rusă, potrivit imaginilor publicate de Antena 3. Acest lucru nu exclude însă o potențială origine ucraineană a dronei.

Resturile au fost identificate între Edighiol și Periboina, la aproximativ 600-700 de metri de localitatea Edighiol, chiar pe malul mării.

Obiectul nu a fost trimis Ministerului Apărării Naționale pentru o expertiză tehnică de specialitate, ci a fost trimis la reciclare, arată aceeași sursă.

Specialiștii atrag însă atenția că orice fragment care ar putea proveni din arsenalul militar unei alte țări ar trebui predat cât mai repede autorităților pentru o analiză tehnică.

