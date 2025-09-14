"Rusia continuă să provoace. Aseară, a fost România". Ministrul ceh de Externe a comentat incidentul cu drona rusească din spațiul nostru aerian

Jan Lipavsky, ministrul ceh de Externe FOTO X/@JanLipavsky

Jan Lipavský, ministrul ceh de Externe, a comentat și el incidentul cu drona rusească care a violat sâmbătă seară, 13 septembrie, spațiul aerian al României.

Lipavský a subliniat faptul că "Rusia continuă să provoace. Aseară, a fost România", apoi a spus că el nu crede în "greșelile Rusiei".

Pentru ministrul ceh de Externe este clar că "Rusia trebuie să plătească un preț concret pentru provocările sale împotriva NATO".

"Rusia continuă să provoace. Aseară, a fost România. Nu cred în „greșelile” Rusiei. Ca aliați NATO, rămânem vigilenți. Rusia trebuie să plătească un preț concret pentru provocările sale împotriva NATO. De aceea, Cehia susține noi sancțiuni", a scris pe X ministrul ceh.

Autoritățile române au emis, sâmbătă seară, 13 septembrie, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Alerta a fost emisă după ce Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească intrată în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol.

Și ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.

”Forţele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească ce a încălcat spaţiul nostru aerian în apropierea Dunării. Două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană au urmărit drona până când aceasta a părăsit spaţiul nostru aerian, fără a provoca pagube sau victime, după 50 de minute, iar două Eurofighter germane aliate au fost de asemenea pregătite în aer, monitorizând situaţia. Populaţia din România nu a fost niciun moment în pericol, dar astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile”, a scris ministrul pe X.

Ea afirmă că România condamnă comportamentul Rusiei şi ia măsurile necesare pentru a-şi proteja suveranitatea şi securitatea.

”Suntem în contact permanent cu partenerii şi aliaţii noştri din UE şi @NATO cu privire la provocările Rusiei, inclusiv cea mai recentă. Trebuie să creştem eficient costul acţiunilor vădit ilegale şi provocatoare ale Rusiei prin adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi a întregului spectru de măsuri din cadrul operaţiunii NATO „Eastern Sentry””, precizează Ţoiu.

Ea anunţă că va ridica, de asemenea, problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU, solicitând respectarea strictă a sancţiunilor la nivel internaţional.

