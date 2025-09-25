De ce România, spre deosebire de Polonia, nu a doborât drona rusească ce a zburat 50 de minute prin spațiul nostru aerian. Explicațiile președintelui Dan VIDEO

Președintele Nicușor Dan a explicat joi seară, 25 septembrie, de ce România nu a doborât drona rusă care s-a plimbat prin spațiul său aerian timp de 50 de minute, spre deosebire de Polonia, care a reacționat și a tras în tot ce i-a violat spațiul.

"În primul rând, sunt patru tipuri. Sunt drone. Sunt rachete și alte lucruri similare. Sunt avioane cu pilot militare. Avioane cu pilot civile. Pentru toate aceste patru, legea noastră veche nu era aplicabilă. Și atunci, în mai anul acesta, s-a dat o lege care spune că le doborâm pe toate.

După care, pentru drone, a fost un ordin de ministru. Deci el era aplicabil. Pentru celelalte trei tipuri s-a decis azi. Dar procedura este foarte, foarte clară. Inclusiv, indiferent cine ia decizia, cum se raportează mai târziu, astfel încât lucrurile să fie închise. Pe drona care a stat 50 de minute deasupra României, exista, conform ordinului care exista încă din iulie, cei care au un avion (1:43) puteau s-o doboare.

Nu mai aveau nevoie să sune la ministru, la președinte sau la șeful militar al armatei. Însă a fost o decizie de oportunitate pe care au luat-o să nu tragă în momentele în care puteau să o dea jos. Pe scurt, asta a fost", a spus șeful statului.

Întrebat de ce polonezii au făcut diferit, președintele a declarat:

”Polonezii au făcut diferit în 4 din 20. În 4 din 20 le-au nimerit, dar de tras au tras? Rezultatul a fost 4 din 20.

Ads

Noi n-am tras pentru că, repet, a fost o decizie de oportunitate. Și noi am fi tras dacă condițiile ar fi fost întâlnite. Nu e o diferență de abordare între Polonia și România.

Au analizat, a fost o chestie de conjunctură și decizia lor a fost să nu tragă în momentul acela", a explicat Nicușor Dan.

El a fost întrebat și dacă în acest moment Rusia a primit un semnal din partea României.

"Bineînțeles că dacă e vorba de drone și dacă, repet, nu pui în pericol populația civilă care e dedesubt și așa, dacă condițiile sunt întâlnite, răspunsul va fi foarte ferm. Și nu din partea României, din partea tuturor țărilor din flancul estic".

Întrebat, de asemenea, cum apreciază riscul unui conflict militar direct cu Rusia, Nicușor Dan a răspuns: „Extrem, extrem de mici în acest moment, deci șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucraina sunt extrem, extrem de mici, pentru că (…) țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra”, a spus el.

Ads