"Semnal de slăbiciune". Europarlamentarul care ceartă autoritățile după intrarea dronei rusești în spațiul nostru aerian. "A existat sau nu drona? Era încărcată?"

Victor Negrescu, europarlamentar PSD, consideră că incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian național și care a survolat aproape 50 de minute teritoriul României „ridică întrebări serioase”. „Indiferent dacă a fost un test sau o amenințare reală la adresa securității noastre naționale, lipsa unor proceduri clare din partea autorităților transmite un semnal de slăbiciune. Această neclaritate nu mai poate continua”, afirmă Negrescu.

„România susține nevoia de pace, dar are obligația să se apere. Acesta este rolul unui stat responsabil și al unui partener credibil în NATO. Cazul recent al dronei rusești, care a survolat teritoriul României timp de aproape 50 de minute, ridică întrebări serioase”, afirmă Victor Negrescu într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul social-democrat scrie că, „indiferent dacă a fost un test sau o amenințare reală” la adresa securității naționale, „lipsa unor proceduri clare din partea autorităților transmite un semnal de slăbiciune”.

„Oamenii se întreabă pe bună dreptate: a existat sau nu drona? Era încărcată? Cum reacționează statul român? Această neclaritate nu mai poate continua”, avertizează europarlamentarul.

Acesta adaugă că „lipsa de claritate” generează „o imagine de stat slab, incapabil să se protejeze”, în condițiile în care drona „a reprezentat o amenințare”.

Negrescu precizează că România trebuie „să demonstreze că este capabilă” să-și protejeze teritoriul, „să reacționeze ferm și coordonat” împreună cu aliații din UE și NATO.

Victor Negrescu amintește că, la nivel european, a inițiat „demersuri concrete” pentru ca România să găzduiască noul Hub European de Securitate Maritimă la Constanța.

„Am convins toți eurodeputații români pro-europeni să susțină printr-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, această propunere strategică”, menționează Negrescu.

El mai precizează că acest hub ar însemna securitate sporită la Marea Neagră, protejarea resurselor energetice, combaterea mai eficientă a amenințărilor cu drone, investiții în infrastructură și un rol consolidat pentru portul Constanța.

„România are nevoie de astfel de garanții de securitate și de proiecte strategice care să ne protejeze interesele”, mai scrie Victor Negrescu.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns, sâmbătă seară, în spațiul aerian al României și a fost interceptată de două aeronave F-16.

Drona respectivă a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail și s-a îndreptat apoi către Ucraina. Piloții aveau autorizația de a doborî ținta, dar au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că românii trebuie să se obișnuiască „cu incidente” de genul celui de sâmbătă, dar a adăugat că trebuie descurajate „astfel de provocări” și acest lucru poate fi făcut doar „fiind bine coordonați cu aliații” și „bine echipați”.

Ambasada Rusiei în România a susținut, într-un comunicat de presă, că incidentul cu drona intrată în spațiul aerian românesc este „o provocare intenționată a regimului de la Kiev”, care „încearcă disperat să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse. „Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească”, afirma Ambasada Rusiei în România.

Într-o intervenție televizată, fostul președinte Traian Băsescu afirma că, în opinia lui, drona trebuia doborâtă și că „a fost o greșeală” că nu i s-a arătat Rusiei că România o poate doborî.

Despre răspunsul ironic al Ambasadei Rusiei, Traian Băsescu a spus că își are baza „în modul de a acționa al autorităților române”. „Dacă le doborâm drona, ambasadorul măcar tăcea, nu mai râdea de noi”, a adăugat Băsescu.

