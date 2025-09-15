Președintele Nicușor Dan recunoaște că România nu știe ce se află în drona rusească: "Nepunând mâna pe ea, nu știm dacă era înarmată"

Președintele României, Nicușor Dan, a recunoscut că România nu știe ce se află la bordul dronei rusești care s-a aflat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României și pe care militarii români n-au încercat s-o doboare, deși ar fi putut să tragă în ea.

Președintele României a fost întrebat în seara de 15 septembrie 2025, într-o emisiune la postul Antena 3, dacă drona rusească avea la bord echipament de spionaj sau dacă respectiva dronă avea armament la bord.

"Nepunând mâna pe ea, nu știm dacă era înarmată", a răspuns șeful statului român.

Punctul de vedere transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN) imediat după acel incident fusese că militarii au avut "permisiunea", din partea ministrului Apărării, de a doborî drona, însă au decis să n-o doboare pe motiv că ea nu a reprezentat "un pericol iminent":

"Aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației", a transmis MApN la data de 13 septembrie 2025.

Pe de altă parte, în seara de 15 septembrie, președintele României a explicat ce înseamnă că drona "a dispărut de pe radar", așa cum a precizat comunicatul MApN.

"A ieșit din spațiul aerian al României, acolo unde putea fi urmărită", a explicat șeful statului.

"A intrat în România dinspre Ucraina și a intrat înapoi în Ucraina?", a insistat, cu o nouă întrebare, jurnalistul Mircea Badea.

"Da", a răspuns președintele României.

