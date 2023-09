Misterul dronei rusești care ar fi explodat în România. Dovezi fotografice ar susține varianta ucrainenilor FOTO

Un cont ucrainean de Twitter susține cu dovezi fotografice că una dintre dronele cu care rușii au atacat în noaptea de duminică spre luni ținte ucrinene de pe malul Dunării a căzut pe teritoriul României. Informația tarnsmisă de ucraineni a fost respinsă de autoritățile române.

Inclusiv președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că ”nu a existat nicio piesă, şi nicio dronă şi nicio altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România”.

”Noi avem control total asupra spaţiului nostru naţional. Am verificat absolut tot şi pot să liniştesc populaţia. Nu a existat nimic ce a ajuns în România. Însă da, suntem îngrijoraţi fiindcă aceste atacuri au loc la o distanţă foarte mică de graniţa românească”, a afirmat președintele.

FOTO Twitter/ Auditor

Fotografiile publicate de cei de la Auditor par, însă, să arate că o dronă chiar a explodat pe teritoriul României, pe malul Dunării, în dreptul orașului Izmail. Informația a fost transmisă, luni, de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleg Nikolenko.

Ru drone Shahed hit Romanian territory in area around 45.328864, 28.803601

Ads

POV taken from some ship around 45.336957, 28.808985 (geo with @neonhandrail) https://t.co/YUd58c3HXE pic.twitter.com/kR1NtCK3Y9