Drona americană MQ-9 „Reaper”, interceptată marți, 14 martie, de două avioane de vânătoare rusești în Marea Neagră și doborâtă de unul din acestea a decolat din România, a spus pentru New York Times un înalt oficial militar american.

A fost primul contact fizic cunoscut între armata rusă și cea americană de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022.

Drona a decolat dimineața de la baza aeriană din România, pornind într-o misiune de recunoaștere programată, care durează în mod normal între 9-10 ore, a mai precizat oficialul.

Experții militari consultați de jurnaliștii americani spun că incidentul a avut loc la aproximativ 120 de kilometri sud-vest de Peninsula Crimeea, în apele internaționale.

Chiar dacă acest tip de drone pot transporta rachete, cea avariată marți deasupra Mării Negre nu era înarmată, a mai spus oficialul, al cărui nume nu a fost dezvăluit însă de publicație.

Chiar dacă nici locul lansării din România nu a fost precizat, este cel mai probabil este vorba despre baza aeriană "Emanoil Ionescu" din Câmpia Turzii, județul Cluj, modernizată masiv în ultimii ani cu sprijinul NATO și unde forțele militare ale alianței nord-atlantice desfășoară constant misiuni și exerciții comune.

Începând cu 2020, la baza aeriană din județul Cluj au avut loc exercițiile bilaterale Dacian Reaper, în care sunt incluse și aeronavele fără pilot MQ-9 Reaper.

În 2021, un detașament format din vehicule aeriene MQ-9 Reaper și aproape 90 de soldați din armata SUA au fost relocați la baza aeriană din România, pentru misiuni de intelligence, supraveghere și recunoaștere, sub stindardul NATO, urmând ca partea română să asigure suportul tehnic și logistic necesar.

Întâlnirea dintre două avioane rusești și o dronă americană, care a dus la prăbușirea aparatului fără pilot în Marea Neagră, pare a fi cea mai semnificativă confruntare dintre SUA și Rusia, recunoscută public de la invazia totală a Ucrainei de către Rusia în urmă cu mai bine de un an.

Ca atare, ridică o mulțime de întrebări și reprezintă un moment plin de pericol, scrie BBC.

John Kirby de la Consiliul Național de Securitate al Statelor Unite (NSC) spune că au existat alte interceptări „chiar și în ultimele săptămâni”, dar că aceasta a fost diferită.

O reconstituire prin intermediul animației grafice a incidentului a fost realizată de televiziunea americană CBS.

„În baza acțiunilor piloților ruși, este clar că a fost nesigur, neprofesionist”, a fost verdictul secretarului de presă al Pentagonului, generalul de brigadă al Forțelor Aeriene Pat Ryder.

„Cred că acțiunile vorbesc de la sine”.

This is how the Russians downed a U.S. military drone today over international waters in the Black Sea today.

The Russians attacked the drone 19 times.

The MQ-9 drone cost around USD 30 million. pic.twitter.com/sIdH74fQyL