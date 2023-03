Prima reacție a Ucrainei după doborârea dronei americane de ruși în Marea Neagră: ”Este un semnal al lui Putin”

Ucraina acuză miercuri Rusia de faptul că vrea ”să extindă” războiul în alte părţi, în urma unui incident între două avioane ruseşti de vânătoare de tip Su-27 şi un avion american fără pilot (dronă) de tip MQ-9 Reaper la Marea Neagră, relatează AFP.

”Incidentul cu drona americană (de tip) MQ-9 Reaper provocat de către Rusia la Marea Neagră este un semnal al (preşedintelui rus Vladimir) Putin că este pregătit să extindă zona conflictului în alte părţi”, denunţă într-un mesaj postat pe Twitter secretarul Consiliului de Securitate ucrainean Oleksii Danilov.

