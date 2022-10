Armata ucraineană va avea drone dotate cu mitraliere. Prototipul prezentat de un inginer IT VIDEO

Un inginer IT a postat un videoclip care arată prima dronă ucraineană Multirotors dotată cu o mitralieră.

”S-a întâmplat în sfârșit, prima dronă ucraineană Multirotors dotată cu o mitralieră”, se precizează într-o postare pe Twitter, în care poate fi urmarit un videoclip cu noul dispozitiv militar.

Dronele sunt asemănătoare cu UAV-urile franceze Avatar, care cântăresc 15,5 kg și au o rezistență în misiune de 17 minute. Sunt dotate cu un vizor de țintire holografică și un indicator cu laser care declanșează alerte privind ținutele purtate la antrenament de soldați.

